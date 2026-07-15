SON DAKİKA… 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Numune Hastanesi’nde şehit ve gazilerimiz için büyük mücadele...
SON DAKİKA… Türk milletinin, asker üniforması giymiş FETÖ’cü hainlere direndiği 15 Temmuz demokrasi destanında 10 yıl geride kaldı… Hafızaların unutmadığı tarihin akışını değiştiren o en uzun geceyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. 15 Temmuz gecesi gazi ve şehit olanların getirildiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verilen insanlık mücadelesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'a gazi ve şehit olanların getirildiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan insanlık mücadelesini gözler önüne seren güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbe girişimini protesto etmek için Türk bayraklarıyla meydanlara çıkan halkın üzerine darbeci askerler kurşun yağdırdı. Tank ve tüfek atışlarıyla yaralananlar, ambulansların yanı sıra vatandaşların araçlarıyla hastanelere götürüldü. O dönem adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çengelköy, Beylerbeyi ve Üsküdar Meydanı'nda yaralanan çok sayıda kişi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı. Burada görevli sağlık çalışanları, peş peşe gelen yaralıların tedavisine yetişebilmek için zamanla yarıştı. O gece hastanenin güvenlik kameraları da kayıttaydı. 10 yıl önceki kamera kayıtları, 15 Temmuz gecesi hastanede saat 00.00'dan sonra yaşananları gözler önüne seriyor. Görüntülerde, sağlık görevlilerinin ve vatandaşların yaralıları sedyelerle acil servise taşıması, koridorlarda yaşanan yoğun hareketlilik yer alıyor.
Birbirini tanımayan insanların yaralıların yardımına koştuğu, kiminin sedye taşıdığı kiminin ise yaralıların başından bir an olsun ayrılmadığı anların yanı sıra ellerinde Türk bayraklarıyla hastaneye gelen vatandaşların da endişeyle haber beklediği bölümler de bu görüntülerde bulunuyor.
Doktordan güvenlik görevlisine, hemşireden sağlık personeline kadar fedakar çalışmalarıyla adeta "ikinci cepheye" dönüşen hastane koridorlarındaki mücadelenin kanıtı olan görüntülerde yaralıların tedavisi için verilen yoğun çaba ile vatandaşların dayanışması, darbe gecesinin en çarpıcı arasında yer alıyor. 15 Temmuz gecesi yalnızca meydanlarda değil, hastanelerde de demokrasi uğruna büyük bir mücadelenin verildiğini ortaya koyuyor.
Aradan geçen 10 yıla rağmen görüntülere yansıyan bu anlar, "milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelenin sessiz tanıkları" olarak hafızalardaki yerini koruyor.
HASTANEDE GÖREVLİ PERSONEL O GECEYİ ANLATTI: HER YER KAN KOKUYORDU
Öte yandan, darbe girişimi sırasında hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları, o gece yaşadıklarını anlattı.
15 Temmuz gecesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire İbrahim Enes Uyar, 15 Temmuz'u "unutulmaz bir gece" olarak nitelendirdi.
Uyar, 15 Temmuz sabahı nöbetten çıktığını ancak akşam saatlerinde yaşanan olaylar nedeniyle gönüllü olarak hastaneye geldiğini, kısa süre sonra da yaralıların getirilmeye başlandığını söyledi.
Acil serviste çok yoğun anlar yaşandığını belirten Uyar, "Acil servisimizin tüm bölümlerinde ateşli silah yaralanması sebebiyle gelen hastalarımıza müdahale ediliyordu. Getirilen hastaların ilk müdahalesi yapılıp tedavisine başlanıyor, sonrasında uygun birime veya kliniğe yönlendiriliyordu. Acil ameliyata alınması gerekenler ameliyata alınıyordu." dedi.
Akşam 21.00-22.00 saatlerinde başlayıp sabah yaklaşık 05.00'e kadar ateşli silahla yaralanan yaklaşık 200 vatandaşa müdahale ettiklerini anlatan Uyar, "Şehitlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Unutulmaz bir geceydi. Her yer kan kokuyordu. Bazı arkadaşlarımızın üstü başı kan içindeydi. Yaralı bir vatandaşımızın kan içinde işaret parmağı havada tekbir getirip dualar ederek, acil servise girişini gördüğümde çok etkilenmiştim. O hala aklımda." diye konuştu.
SON DAKİKA… 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Numune Hastanesi'nde şehit ve gazilerimiz için büyük mücadele... | Video