SON DAKİKA… 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Numune Hastanesi’nde şehit ve gazilerimiz için büyük mücadele...

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbe girişimini protesto etmek için Türk bayraklarıyla meydanlara çıkan halkın üzerine darbeci askerler kurşun yağdırdı. Tank ve tüfek atışlarıyla yaralananlar, ambulansların yanı sıra vatandaşların araçlarıyla hastanelere götürüldü. O dönem adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çengelköy, Beylerbeyi ve Üsküdar Meydanı'nda yaralanan çok sayıda kişi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı. Burada görevli sağlık çalışanları, peş peşe gelen yaralıların tedavisine yetişebilmek için zamanla yarıştı. O gece hastanenin güvenlik kameraları da kayıttaydı. 10 yıl önceki kamera kayıtları, 15 Temmuz gecesi hastanede saat 00.00'dan sonra yaşananları gözler önüne seriyor. Görüntülerde, sağlık görevlilerinin ve vatandaşların yaralıları sedyelerle acil servise taşıması, koridorlarda yaşanan yoğun hareketlilik yer alıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'a gazi ve şehit olanların getirildiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan insanlık mücadelesini gözler önüne seren güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Birbirini tanımayan insanların yaralıların yardımına koştuğu, kiminin sedye taşıdığı kiminin ise yaralıların başından bir an olsun ayrılmadığı anların yanı sıra ellerinde Türk bayraklarıyla hastaneye gelen vatandaşların da endişeyle haber beklediği bölümler de bu görüntülerde bulunuyor.

Doktordan güvenlik görevlisine, hemşireden sağlık personeline kadar fedakar çalışmalarıyla adeta "ikinci cepheye" dönüşen hastane koridorlarındaki mücadelenin kanıtı olan görüntülerde yaralıların tedavisi için verilen yoğun çaba ile vatandaşların dayanışması, darbe gecesinin en çarpıcı arasında yer alıyor. 15 Temmuz gecesi yalnızca meydanlarda değil, hastanelerde de demokrasi uğruna büyük bir mücadelenin verildiğini ortaya koyuyor.

Aradan geçen 10 yıla rağmen görüntülere yansıyan bu anlar, "milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelenin sessiz tanıkları" olarak hafızalardaki yerini koruyor.