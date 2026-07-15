SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, "İrade Bizim Zafer Bizim" programında konuşuyor...

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programında konuşuyor...

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümünde toprağa düşenleri, tarihimize şanla yazılanları anmak için Millet Bahçemizdeyiz. 253 şehidimizin her birini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize tek tek şükranlarımızı sunuyoruz.

Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. 81 ilimizdeki vatandaşımıza farklı platform üzerinden bizi takip eden herkese selamlarımı yolluyorum.

Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz, muazzam bir destan yazmıştır. O kanlı ihanet gecesinde istikbal ve istiklal uğruna kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizi kemaliyetle yad ediyorum. O şehit ve gaziler ki cennet vatanımızın sinesine namahrem eli değmesin diye şehit oldular. Geride eşlerini, evlatlarını bıraktılar. Yağmur gibi yağan kurşunlara karşı, helikopter, F-16'lara karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar. Zafer Allah'tandır dediler. Ruhunu 1 dolara satmış alçaklara satmayacağız dediler.

Darbecilere sokakları dar eden her kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yüce milletin bir ferdi olmaktan onur duyduğumu tekrar ifade ediyorum.

İhanet tüm hücreleri saran sinsi bir virüstür. Bu virüs hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref ve namus ne varsa bir çırpıda silip atar. Tarih boyunca bu devlete ihanet edenlere baktığınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsü görürsünüz. Bunlarda vatan bilincinin, millet şuurunun esamesi okunmaz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar milleti sırtından bıçaklayan satılmış karakterlerdir.

Şehitlerimizin hepsinin ayrı bir destanı var. Her vatan evladının ayrı bir hikayesi var. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a nerede bir mazlum, gözü yaşlı bir mağdur varsa kol kanat germeye devam edeceğiz. Nerede bir mazlum varsa, gözü yaşlı boynu bükük bir mağdur varsa dewstek olmaya devam edeceğiz.

Dünyanın gözü bizim üzerimizde. Mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Bu milletin hafızası güçlüdür. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi son nefesini yurt dışında vatansız veren teröristbaşını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ ile mücadeleyi tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. Terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece mücadelemiz de sürecektir. Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecektir."

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