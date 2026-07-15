Türkiye 10. yılda tek yürek olacak
İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde geniş bir anma etkenliği düzenleyecek. Bakanlık koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirilecek 100 ayrı etkinlikte Türkiye tek yürek olacak. Bu görkemli anma programlarının bizzat başında yer alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'da gün boyu sürecek olan 5'i İçişleri Bakanlığı programı olmak üzere 7 ayrı programa katılacak. Çiftçi 15 Temmuz kahraman şehitlerinin aileleri ve gazilerle bir araya gelecek. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç ve AFAD, denizlerde, karada ve havada düzenleyecekleri özel programlarla etkinliklere destek verecek.