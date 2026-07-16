15 Temmuz bir dönüm noktası

Fatih Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla anma programı düzenlendi. Program, Fatih Camii'nden mehteran takımı eşliğinde yürüyüşle başladı. Yürüyüş, Saraçhane'de bulunan Anıt Park'ta sona erdi. Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Bilal Erdoğan, 15 Temmuz'un bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "10 yıl önce aslında bu milletin azim ve kararlılığını, dirayetini, cesaretini Türkiye'nin dört bir yanında sokaklarda, meydanlarda, caddelerde yaşadık. Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında başlattığı bir halk devriminin inanıyorum ki en önemli dönüm noktasıydı 15 Temmuz gecesi" dedi.

FARKLI BİR ÖZGÜVEN

Milletin üstüne vurulmak istenen prangalardan kurtuluşunun miladının 15 Temmuz gecesi olduğunu belirten Erdoğan, "İnanıyorum ki o günden bugüne daha farklı bir özgüvenle daha aydınlık yarınları hedefleyen daha küresel hedeflere yönelmiş bir millet haline gelmeye başladık. Üstündeki küllerden uyanan bir zümrüdü anka gibi bu millet 15 Temmuz'dan sonra kendini bulmaya, ayağa kalkmaya ve aslında neleri yapabileceğini daha iyi kavramaya başladı. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yeni Kızıl Elma'mızın adını Türkiye Yüzyılı koyduk. 15 Temmuz şehitlerimizin kanları boşa akmadı diyeceksek bunu Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşarak başaracağız" diye konuştu.