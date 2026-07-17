Bu hain şer odağıyla mücadelemiz sürecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla FETÖ'nün darbe gecesi haince bombaladığı ve 44 polisin şehit olduğu Gölbaşı Polis Özel Harekât Başkanlığı'nda düzenlenen programda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit aileleri, gaziler ve emniyet teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi. Gölbaşı'ndaki anma programına Fetullahçı Terör Örgütü militanlarınca rehin alınarak infaz edilen ancak yaşama tutunan 15 Temmuz gazisi eski Terörle Mücadele Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan da katıldı. Bakan Çiftçi anma programında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da verilen mücadelenin Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Polis Özel Harekât Başkanlığı'nın darbe girişiminde en ağır bedellerden birini ödediğini belirten Çiftçi, Gölbaşı'nın milletin hafızasında cesaretin ve direnişin sembolü olarak yer aldığını ifade ederek, devletin her türlü tehdide karşı teyakkuzda olduğunu vurguladı.

'KÖKÜNÜ KURUTUNCAYA KADAR'

Polis Özel Harekât Başkanlığı'ndaki anma programında Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da bir konuşma yaptı. Emniyet Teşkilatı olarak FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Fidan, "Bu hain şer odağının kökünü kurutuncaya kadar mücadelemize tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz" dedi. 15 Temmuz gecesinde Polis Özel Harekât Başkanlığı'nın hain darbecilerin en ağır saldırılarından birine maruz kaldığını hatırlatan Fidan, Gölbaşı'nda 44 özel harekât polisinin şehit düştüğünü, Havacılık Daire Başkanlığı'nda ise 7 emniyet mensubunun şehadete ulaştığını söyledi. Darbe girişimi sırasında Emniyet Teşkilatı'nın toplam 65 mensubunun şehit olduğunu belirten Fidan, "Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet, makamları âli olsun. Kahraman gazilerimize ise sağlık, esenlik ve hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

'ŞÜKRANLA YÂD EDİYORUZ'

Bakan Çiftçi, düzenlenen etkinliklere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Milletimizin silahını milletimize doğrultan, Gazi Meclis'imizi bombalayan, eli kanlı FETÖ, muhterem Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği, güvenlik güçlerimizin cesareti ve milletimizin çelik iradesi karşısında bozguna uğradı. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyoruz. Unutmadık. Unutturmayacağız. İrade bizim, zafer bizim." - -