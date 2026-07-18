İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli’de bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu

Bakan Çiftçi, Kocaeli programı kapsamında Beylikbağı Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti. Polis merkezi amirliğinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Çiftçi, polislerle görüşerek iyi çalışmalar diledi. Bakan Çiftçi, daha sonra Çayırköy Otoyol Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek otoyol güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Komutanlık yerleşkesinde fidan diken Bakan Çiftçi, jandarma personeliyle bir araya gelerek görevlerinde kolaylıklar diledi.

KOCAELİ VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Kocaeli Valiliğini ziyaret eden Bakan Çiftçi, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Kocaeli Valisi Sayın İlhami Aktaş ve il protokolüyle bir araya gelen Bakan Çiftçi, şehir huzur ve güvenliği, kamu hizmetleri ve Kocaeli genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KOCAELİ'DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Programın devamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Çiftçi, belediye ziyaret defterini imzaladı. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, şehrin ihtiyaçlarını, devam eden hizmet ve yatırımları değerlendirdi. Ziyaret sırasında belediye binasından kenti inceleyen Bakan Çiftçi, Başkan Büyükakın'dan Kocaeli'nin coğrafi yapısı, doğal özellikleri ve öne çıkan özellikleri hakkında bilgi aldı.

MİLLET BAHÇESİNDE VATANDAŞLAR VE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, burada yer alan akvaryumu gezdi. Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Çiftçi, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Millet Bahçesi yerleşkesinde yer alan Alev Alatlıkütüphanesini de ziyaret eden Bakan Çiftçi, burada gençlerle bir araya geldi. Gençlerle çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştiren Bakan Çiftçi, gençlerin eğitim hayatlarına, ilgi alanlarına ve geleceğe ilişkin hedeflerine dair düşüncelerini dinledi. Gençlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Bakan Çiftçi, ziyaretin sonunda gençlere kitap hediye ederek başarı dileklerini iletti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör