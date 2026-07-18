Sıfır atıkta mahalleler yeşil dönüşüme destek verecek
İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Vakfın Kandilli'deki binasında düzenlenen törende, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan protokole, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş imza attı. Çiftçi, "Taşrada 81 il valiliğimizle, 922 ilçemizle ve 50 bin muhtarlığımızla beraber bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz" ifadelerini kullandı. Ağırbaş da "Bu imzayla beraber Türkiye'deki bütün muhtarlarımız, muhtarlarımızın azaları, kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, İçişleri Bakanlığı'mıza bağlı kurum, kuruluşlar, emniyet, jandarma teşkilatımız gibi ülkemizin gözbebeği olan kurumlarla daha yakından çalışma fırsatı bulacağız ve sıfır atık hareketini Türkiye'nin 81 ilinde bütün köylere, bütün mahallelere yaygınlaştıracağız" dedi.