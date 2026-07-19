Soruşturmada gerekçeli karara SABAH ulaştı: Manavgat’ı haraca bağlamışlar

Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada geçtiğimiz mayıs ayında karar açıklanmış, mahkeme heyeti, CHP'li belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'yı "örgüt kurma ve yönetme", "zincirleme rüşvet alma", "irtikap", "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 46 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. SABAH, söz konusu davanın gerekçeli kararına ulaştı. Dosyada, CHP'li Manavgat Belediyesi'nde dönen kirli çark tek tek ortaya konuldu. Belediye gücünü arkasına alan organize şebekenin, turizm yatırımcıları, otelciler ve iş adamları üzerinde kurduğu rüşvet ve şantaj düzeni tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.







RÜŞVET İŞLERİNİ KARA'NIN YEĞENİ YÜRÜTTÜ



Gerekçeli kararda, 31 Mart 2024 tarihinde göreve başlayan ve soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan eski CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın "Örgüt Lideri" olduğu net bir şekilde vurgulandı. Karara göre Kara, göreve gelir gelmez dürüst belediye kadrolarını tasfiye etti. Yerlerine ise, kurduğu çarkı sorunsuz yürütecek akraba ve güvendiği yakınlarını getirdi. Başkan Kara'nın, kendisini geri planda tutmak amacıyla belediyede resmi hiçbir görevi ve sıfatı bulunmayan öz yeğeni Hüseyin Cem Gül'ü "gayri resmî yönetici" olarak konumlandırdığı ve tüm akçeli rüşvet görüşmelerini bu yeğen üzerinden yürüttüğü ispatlandı.

RÜŞVET KARŞILIĞI 500 BİN EUROLUK VİLLA VE OĞULA LÜKS RANGE ROVER



Milyonlarca euroluk vurgun, teknik ve fiziki takip ile MASAK raporlarıyla tek tek belgelendi. Örgüt lideri Niyazi Nefi Kara'nın, 14 Mayıs 2024'te Lions Life Sitesi'nde satın aldığı lüks villanın ödemesini "Seçimden kalan eldeki nakit paramdı, bankadan çekmedim" diyerek gizlemeye çalıştığı belirlendi. Ancak satıcının ifadesi gerçeği ortaya çıkardı. Villanın rüşvet parası karşılığı tam 500 bin euroya satıldığı ve tapudaki devir teslim sırasında nakit parayı bizzat başkanın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün elden teslim ettiği kanıtlandı. Otellerden ve iş adamlarından toplanan rüşvet paralarıyla, başkanın oğlu Ali Çağın Kara'ya doğum günü hediyesi olarak lüks Range Rover marka araç satın alındığı ve aracın tüm sigorta işlemlerinin yine rüşvet şebekesi tarafından yapıldığı belirlendi.





"EMANETİ ALDIK" ŞİFRESİYLE MİLYONLARCA EURO AKITTILAR



Şebekenin dinlemeye takılmamak için kendi aralarında özel şifreler kullandığı saptandı. İş adamlarından zorla koparılan rüşvet paraları alındığında, örgüt yöneticilerinin Başkan Kara'yı arayarak "Emaneti aldık" şifresini kullandıkları telefon kayıtlarına yansıdı. Rüşvet vermeyen otelcilerin iskân ve ruhsat başvurularının kasıtlı olarak aylarca sümen altı edildiği, "Belediyenin borcu var" denilerek iş adamlarının şebekeye ait paravan şirketlere para aktarmaya zorlandığı en ince ayrıntısına kadar anlatıldı. Şebekenin isteklerine boyun eğmeyen otelcilere ise zabıta gücü kullanılarak fahiş cezalar yağdırıldığı aktarıldı.

ORGANİZE SUÇ ŞEBEKESİNİN "A TAKIMI"



Organize şebeke gerekçeli kararda, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olarak tanımlandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara örgüt lideri olarak şemada yer aldı. Yeğen Hüseyin Cem Gül, şemada 'örgüt yöneticisi' olarak yer aldı. Yeğen Gül, resmi görevi olmadan imar, ruhsat ve iskan işlemlerini rüşvet karşılığı bağlayan çarkın baş aktörüydü. Bir diğer örgüt yöneticisi Sıla Ceylan Berkaya ise Başkan Kara'nın akrabası ve İmar-İskandan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısıydı.





Örgüt yöneticisi Mehmet Engin Tüter ise Zabıtadan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısıydı. Zabıta baskısını koordine eden ve paravan şirketler üzerinden sahte fatura tahsilatı yaparak vurguna eşlik ediyordu. Başkanın bir diğer yeğeni ve Özel Kalem Müdürü Bulem Şahbaz'ın da rüşvet delillerini karartmak amacıyla belediye güvenlik kameralarının hard disklerini değiştirdiği saptandı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI



Örgüt Lideri Başkan Niyazi Nefi Kara "örgüt kurma ve yönetme", "zincirleme rüşvet alma", "irtikap", "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 46 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 2,5 milyon lira adli para cezasına çarptırdı. Kara hakkında ayrıca, kamu görevinden yoksun bırakılma kararı verilmişti. Eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise "örgüt kurma ve yönetme", "zincirleme rüşvet alma", "irtikap", "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 40 yıl hapis ve 2 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı.





Tutuklu sanık Hüseyin Cem Gül'e ise "örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma", "zincirleme irtikap", "zimmet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 41 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

Tutuklu sanık Mesut Kara da "örgüt üyesi olma", zincirleme "rüşvet alma", "irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 24 yıl 2 ay hapis ve 1,4 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, baklava kutusunun içinde ele geçirilen dövizin müsadere edilmesine karar verirken, soruşturma kapsamında ele geçirilen altın, döviz ve bazı gayrimenkullerin de müsadere edilmesine karar vermişti.