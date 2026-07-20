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Bakan Çiftçi: "Karşımızdaki suç profili artık statik değil, dinamiktir”

Bakan Çiftçi: "Karşımızdaki suç profili artık statik değil, dinamiktir”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Siber Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. "Siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterdiğimiz 'sıfır tolerans' anlayışından taviz vermeyeceğiz.” diyen Çiftçi, "Karşımızdaki suç profili artık statik değil, dinamiktir.” ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 21:52

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Siber Güvenlik Toplantısı'nda, siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki ilgili birimlerin 2026 yılı ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonları, yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil siber güvenlik stratejileri ile kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirecek bütünleşik operasyonel kapasite ele alındı.

Toplantıda, dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte güvenlik risklerinin de hızla değiştiğine dikkat çeken Çiftçi, suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faaliyet gösterdiğini belirtti. Bakan Çiftçi, "Karşımızdaki suç profili artık statik değil, dinamiktir. Suç örgütleri, internet teknolojilerini ve yapay zekayı bir silah olarak kullanmakta, küresel düzeyde şebekeler kurmakta ve anlık olarak yöntemlerini değiştirebilmektedir." ifadelerini kullandı.