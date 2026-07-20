İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturmada sıcak gelişme! Başkan ve ilce başkanı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,Sabah saatlerinde gerçekleşen baskınla evinde arama yapılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.







Gözaltı işlemi sırasında kısa bir açıklama yapan Başkan Hürriyet, sürecin soğukkanlılıkla karşılandığını belirterek, "Gönlüm çok rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağırsın. Herkesi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Hürriyet, evinden ayrılmadan önce süreci yerinde takip etmek için gelen CHP İl Başkanı Erdem Arcan ile vedalaşarak gözaltı aracına bindirildi.





CHP İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da evinde yapılan aramanın ardından İstanbul Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı. Hem Hürriyet'in hem de Ercan'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Vatan Emniyet'e sevk edilmesi bekleniyor.





SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

İzmit Belediyesi'ne yönelik başlatılan bu kapsamlı soruşturma süreci, daha önce belediyenin eski Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, belediyenin desteklediği "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın ve Başkan Hürriyet'in eski şoförü Hüseyin Ergül'ün gözaltına alınmasıyla başlamıştı. Aynı soruşturma çerçevesinde eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ise daha önce tutuklanmıştı.





SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İzmit'te yaşanan hareketlilik üzerine CHP İl Başkanı Erdem Arcan, Başkan Hürriyet'in evine giderek süreci yerinde takip etti. Arcan, konunun henüz çok yeni olduğunu belirterek, süreçle ilgili net bilgileri topladıktan sonra gerekli açıklamaları yapacağını ifade etti. Belediye binasında ve ilgili noktalarda süren arama faaliyetleri nedeniyle gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.



