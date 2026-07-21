Gülistan Doku dosyasında yeni ses kaydı ortaya çıktı

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir ses kaydı dosyaya girdi. ABD'de tutuklu bulunan ve soruşturma kapsamında aranan Umut Altaş'ın eski patronu Rüstem Keskin'in, Altaş ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından JASAT ekiplerine yaptığı bilgilendirmede, Altaş'ın kendisine anlattığını söylediği çok sayıda iddia yer aldı.

Keskin'in anlatımına göre Altaş, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 16.00-17.00 sıralarında Türkay Sonel'in kendisini Atatürk Mahallesi'ndeki Esnaf ve Sanatkârlar Odası önünde araçtan indirdiğini, Sonel'in "Yarım saate döneceğim" diyerek ayrıldığını ancak yaklaşık bir saat sonra panik halinde ve hızlı şekilde geri geldiğini öne sürdü.

"ARAÇTA KANA BENZER BİR KOKU VARDI"

Keskin'in JASAT'a aktardığı bilgilere göre Umut Altaş, Türkay Sonel'in geri döndüğünde kendisine "Hemen arabaya bin" dediğini, BMW marka araçta kana benzettiği bir koku hissettiğini anlattı. Altaş'ın çok sayıda soru sorması üzerine Türkay Sonel'in kısa süre sonra kendisini araçtan indirerek dolmuşla eve gitmesini istediği, indirildiği noktanın ise Sarısaltuk Viyadüğü'ne araçla yaklaşık 3-5 dakika mesafede bulunduğu iddia edildi.

SAVCILIK İFADESİYLE ÇELİŞEN ANLATIM

Ses kaydında, Umut Altaş'ın daha önce savcılığa Gülistan Doku'yu hiç görmediğini söylediği, ancak Rüstem Keskin ile yaptığı görüşmede bu beyanını değiştirerek Gülistan'ı Tunceli'deki Emirgan Kafe'de bir kez gördüğünü anlattığı aktarıldı. Altaş'ın anlatımına göre o sırada yanında Türkay Sonel de bulunuyordu. Gülistan Doku'nun kafede servis yaptığı, Türkay Sonel'in de buraya sık sık gittiği ve Gülistan için "Benim görüştüğüm/takıldığım kız" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

"KANLI CESET VİDEOSUNU GÖNDERDİ" İDDİASI

Keskin'in aktardığı bilgilere göre Umut Altaş, ABD'de bulunduğu dönemde de Türkay Sonel ile iletişimini sürdürdüğünü, yaklaşık bir yıl önce Sonel'in kendisine kanlı ve başı kesilmiş bir ceset videosu gönderdiğini iddia etti. Altaş'ın Türkay Sonel'i Amerika'ya davet ettiği, Sonel'in ise gelmesi halinde kendisine "FETÖ'cü" denileceğini söylediği, ayrıca babasının FETÖ ile bağlantısı bulunduğunu bilip bilmediğini sorduğu da öne sürüldü.

"RUH HALİ NORMALDİ DEĞERLENDİRMESİ

Rüstem Keskin, JASAT'a yaptığı bilgilendirmede Umut Altaş'ın görüşme sırasında geçmiş olayları hatırladığını, sorulara yanıt verdiğini ve genel ruh halinin normal göründüğünü ifade etti. Öte yandan ses kaydında yer alan anlatımların, Rüstem Keskin'in Umut Altaş'tan duyduğunu söylediği ikinci el beyanlar olduğu belirtildi.