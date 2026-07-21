Son dakika! Gülistan Doku dosyasında çarpıcı detay! Kritik isim: Mehmet Aca! "Valinin tüm işlerini yapın"

"BENİ TUNCAY SONEL'LE MEHMET ACA TANIŞTIRDI"

Gökhan Ertok, Tuncay Sonel'le kurduğu ilişkinin Mehmet Aca üzerinden başladığını anlattı. Ertok, Sonel'den gelen sosyal medya hesaplarını tespit etme ve kapattırma taleplerini hangi sıfatla yerine getirdiğinin sorulması üzerine doğrudan Aca'yı işaret etti. Tanık ifadesinde şu iddiayı dile getirdi: "Beni Tuncay Sonel ile tanıştıran Mehmet Aca'dır. Kendisi, 'Valinin bütün işlerini yapın' demişti. Sonuçta ben de onun iş yerinde çalışıyordum. Tuncay Sonel'in isteklerini bu sebeple yerine getirdim."

Bu anlatıma göre Mehmet Aca, Tuncay Sonel ile ACA Bilişim çalışanları arasında bağlantı kuran ve valilikten gelen taleplerin yerine getirilmesini isteyen konumdaydı.