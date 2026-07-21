SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku dosyasında yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Dosyadaki en çarpıcı detay, Gülistan'ın yakın arkadaşı Gülşen İlbaş'ın ifadesiydi! Tanık Gülşen İlbaş, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un kıskanç tavırları nedeniyle Doku'nun sosyal hayatını kısıtladığını, çiftin sık sık ayrılıp barıştığını ancak kaybolmadan yaklaşık 15-20 gün önce ayrıldıklarını söyledi. İlbaş, Gülistan'ın hamilelik iddialarıyla ilgili de bilgiler verdi. İlbaş "Aralık 2019'da mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle hastaneye gittik. Doku ayakta duramayacak haldeydi. Yemek kokularından rahatsız olma, kilo kaybı, halsizliği vardı" dedi.