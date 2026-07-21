Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku dosyasında yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Dosyadaki en çarpıcı detay, Gülistan'ın yakın arkadaşı Gülşen İlbaş'ın ifadesiydi! Tanık Gülşen İlbaş, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un kıskanç tavırları nedeniyle Doku'nun sosyal hayatını kısıtladığını, çiftin sık sık ayrılıp barıştığını ancak kaybolmadan yaklaşık 15-20 gün önce ayrıldıklarını söyledi. İlbaş, Gülistan'ın hamilelik iddialarıyla ilgili de bilgiler verdi. İlbaş "Aralık 2019'da mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle hastaneye gittik. Doku ayakta duramayacak haldeydi. Yemek kokularından rahatsız olma, kilo kaybı, halsizliği vardı" dedi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 11:50
SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya yeni tanık ifadeleri girmeye devam ediyor.

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinden Gülşen İlbaş, Gülistan Doku ile aynı sınıfta okuduklarını, aynı dönemde Tunceli'de farklı bloklarda bulunan öğrenci yurtlarında kaldıklarını belirterek, Doku'nun kaybolmadan önceki yaşamına, sağlık durumuna ve özel hayatına ilişkin bildiklerini ayrıntılarıyla anlattı.

İlbaş, Gülistan Doku'yu yakından tanıdığını, okul hayatı boyunca sürekli görüştüklerini ve telefonla da sık sık irtibat kurduklarını belirterek, ifadesinde hem Doku'nun karakter özelliklerine hem de kaybolmadan önce yaşadığı dikkat çekici değişimlere yer verdi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

"HEDEFLERİ, HAYALLERİ VARDI, ASLA İNTİHAR EDECEK BİR KIZ DEĞİLDİ"

Tanık Gülşen İlbaş, Gülistan Doku'nun yaşam dolu, yardımsever ve geleceğe dair planları olan biri olduğunu belirterek, intihar iddialarına inanmadığını açık bir şekilde dile getirdi. İlbaş ifadesinde, "Gülistan adaletli, merhametli, neşeli çok iyi bir kızdı. Siyasetle hiçbir ilgisi yoktu. Okuluna gelir giderdi. Son dönemlerde KPSS sınavına hazırlanıyordu. Bunun için kitaplar almıştı. Hedefleri ve hayalleri vardı. Asla intihar edecek bir kız değildi." dedi. Ailesinin maddi imkanlarının sınırlı olduğunu belirten İlbaş, Gülistan'ın eğitimini sürdürebilmek için okul dışında kafelerde ve restoranlarda garson olarak çalıştığını da anlattı.

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SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

ZEYNAL ABAKAROV İLE İLİŞKİLERİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Tanık İlbaş, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal Abakarov ile ilişkisine ilişkin de ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. İlbaş, Zeynal Abakarov'un normalde iyi biri olarak tanındığını ancak Gülistan'a karşı aşırı kıskanç davrandığını öne sürerek, Doku'nun sosyal hayatını büyük ölçüde kısıtladığını söyledi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

İfadesine göre, staj çıkışlarında arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediklerinde bile Gülistan önce Zeynal'i arıyor, onun onayını almadan hiçbir yere gitmiyordu. İlbaş, çift arasında yaşanan tartışmaların da çoğunlukla bu nedenle çıktığını belirterek, "Sürekli ayrılıp barışıyorlardı. Ancak Gülistan kaybolmadan önce uzun süredir ayrılardı." dedi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

"4 OCAK'TA EVİNE GİTMESİNE HİÇ ANLAM VEREMEDİM"

Tanık, ifadesinde soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri olan 4 Ocak 2020 günü yaşananlara da değindi. Aralık 2019'un ortalarından itibaren Gülistan ile Zeynal Abakarov'un görüşmediğini düşündüğünü ifade eden İlbaş, yaklaşık 15-20 gündür iletişim kurmayan Doku'nun, kaybolmadan bir gün önce aniden Zeynal'in evine gitmesini anlamlandıramadığını söyledi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

İlbaş, "Yaklaşık 15-20 gündür hiç görüşmediği erkek arkadaşının evine neden gittiğini bilmiyorum. O güne kadar uzun süredir ayrılardı. Bu nedenle oraya gitmesine anlam veremedim." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

"HER ŞEY ONUN YÜZÜNDEN OLDU!"

İlbaş, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından Zeynal Abakarov ile yaptığı görüşmeyi de anlattı. Tanık ifadesine göre Abakarov, kendisine; "Ne yaptıysa kendisine yaptı. Her şey onun yüzünden oldu. Annemle babam da kavga etti." şeklinde konuştu. İlerleyen süreçte Zeynal Abakarov hakkında kamuoyunda şüphelerin artması nedeniyle de bir daha kendisiyle görüşmediğini söyledi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

KAYBOLMADAN ÖNCE SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞ...

İlbaş'ın ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri de Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce yaşadığı sağlık sorunları oldu. Tanık İlbaş, 2019 yılı Aralık ayında Gülistan'ın aniden fenalaştığını, ayakta duramayacak hale geldiğini ve kendisinden hastaneye götürmesini istediğini anlattı. İlbaş'a göre Gülistan, hastaneye giderken sürekli kusacağını söylüyor, mide bulantısı çekiyor, karın ağrısından yakınıyor ve baş dönmesi yaşıyordu.

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

Doktorun odasına tek başına giren Doku'nun muayene sonrasında rahatsızlığının ne olduğunu kendisine söylemediğini belirten İlbaş, Gülistan'ın hastaneye yatmak istediğini ancak doktorun buna gerek görmediğini ifade etti. Muayene sonrasında nöbetçi eczaneye gittiklerini, Gülistan'ın ayakta duramayacak kadar güçsüz olması nedeniyle yoldan geçen bir ailenin kendilerine yardım ettiğini ve araçlarıyla önce eczaneye ardından yurda bıraktıklarını anlattı.

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

"YEDİĞİM HER ŞEY KOKUYOR GİBİ" DİYORDU

İlbaş, hastane ziyaretinin ardından Gülistan'ın bir miktar toparlandığını ancak sağlık sorunlarının devam ettiğini söyledi. Yemekhanede birlikte yemek yedikleri sırada Gülistan'ın sık sık; "Yediğim şeyler kokuyor gibi, midemi bulandırıyor." dediğini aktaran İlbaş, arkadaşının iştahsız olduğunu, çok az yemek yiyebildiğini ve sürekli halsiz göründüğünü ifade etti. Tanık İbaş ayrıca Gülistan'ın son haftalarda belirgin şekilde kilo verdiğini, yüzünün solduğunu ve sürekli bitkin göründüğünü söyledi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

"ÇOK ÜZGÜNDÜ, ÇOK ÇARESİZDİ"

İlbaş, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son haftalarda psikolojik olarak da iyi görünmediğini belirtti. Tanık ifadesinde, Doku'nun çok üzgün, bitkin, solgun ve çaresiz bir görüntü sergilediğini, önceki halinden oldukça farklı olduğunu anlattı. Soruşturma kapsamında gündeme gelen "sınıfta börek dağıttığı" ve "yoğun kanama yaşadığı" yönündeki iddiaları ise hatırlamadığını belirten İlbaş, o gün okulda bulunmamış olabileceğini söyledi.

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

"HAMİLELİKTEN ŞÜPHELENMEDİM"

Soruşturma kapsamında daha önce dosyaya giren gebelik testi iddiaları da Gülşen İlbaş'a soruldu. İlbaş, Gülistan'ın birkaç kez gebelik testi yaptırdığını bilmediğini söyledi. Kaybolmadan önce yaşadığı mide bulantısı, kusma ve karın ağrısına rağmen hamilelik ihtimalini düşünmediğini belirten İlbaş, bunun gerekçesini ise o dönemde Gülistan ile Zeynal Abakarov'un uzun süredir ayrı olduğunu bilmesi olarak açıkladı. İlbaş ayrıca Zeynal dışında başka bir erkek arkadaşının olup olmadığını ise bilmediğini ifade etti.

SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

BU KIZ BARAJDA YOK, OLSA BULURDUK

Sarısaltuk Viyadüğü'nde ve Uzunçayır Barajı çevresinde yapılan aramaları sürekli takip ettiğini belirten İlbaş, dalgıç ekiplerinin günler süren çalışmaların ardından zaman zaman, "Bu kız barajda yok, olsa bulurduk." şeklinde değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

#TUNCELİ #GÜLİSTAN DOKU