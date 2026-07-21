SON DAKİKA… Gülistan Doku dosyasında en kritik ifade! Arkadaşı Gülşen İlbaş anlattı: Dikkat çeken ‘gebelik testi’ iddiası!

"HER ŞEY ONUN YÜZÜNDEN OLDU!"

İlbaş, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından Zeynal Abakarov ile yaptığı görüşmeyi de anlattı. Tanık ifadesine göre Abakarov, kendisine; "Ne yaptıysa kendisine yaptı. Her şey onun yüzünden oldu. Annemle babam da kavga etti." şeklinde konuştu. İlerleyen süreçte Zeynal Abakarov hakkında kamuoyunda şüphelerin artması nedeniyle de bir daha kendisiyle görüşmediğini söyledi.