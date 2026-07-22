Son Dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye yasası için tarih verdi! "Genel af, şahsa özel af olmayacak"
Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye hedefinde adımlar kararlılıkla atılıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilere 'çerçeve yasa' turu sonrası açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açar." dedi.
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş Terörsüz Türkiye yasası için atılan adımlara dikkat çekti ve, "Asla genel af, şahsa özel af olmayacak." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şunları söyledi:
Meclis'teki çalışmalar son derece nitelikli oldu. Yasal düzenleme geniş ittifakla olsun istiyoruz. Temel çerçevede anlayış birliği olduğunu görüyoruz. Asla genel af, şahsa özel af olmayacak.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KOMİSYONDA!
Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açar. Düzenleme önümüzdeki hafta komisyona gelir.
Çok uzun olmayan bir yasayla, neleri kapsayacağı neleri kapsamayacağı, denetleme mekanizması nasıl ve ne şekilde oluşacağı ve bunun süresinin ne kadar olacağı ile ilgili nihai kararlar verilir. Kısa bir metin olacaktır ve bu metinde yasalaşmış olur.