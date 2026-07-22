Son Dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye yasası için tarih verdi! "Genel af, şahsa özel af olmayacak"

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KOMİSYONDA!

Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açar. Düzenleme önümüzdeki hafta komisyona gelir.

Çok uzun olmayan bir yasayla, neleri kapsayacağı neleri kapsamayacağı, denetleme mekanizması nasıl ve ne şekilde oluşacağı ve bunun süresinin ne kadar olacağı ile ilgili nihai kararlar verilir. Kısa bir metin olacaktır ve bu metinde yasalaşmış olur.