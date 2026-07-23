AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ: Özgür Özel’in kuracağı partinin yeni bir siyasi anlayışı yok

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, "CHP'nin üzerindeki şaibelerin sebebi olanların tamamı, şimdi "yeni bir yol" belirleyerek "temiz bir sayfa" açtığını mı düşünüyor? Bu sayfa temiz değil, daha ilk günden kara bir sayfadır." dedi.

Hamza Dağ sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

CHP'nin üzerindeki şaibelerin sebebi olanların tamamı, şimdi "yeni bir yol" belirleyerek "temiz bir sayfa" açtığını mı düşünüyor? Bu sayfa temiz değil, daha ilk günden kara bir sayfadır.

Kendi sözde saltanatlarını devam ettirmek için milletin duygu ve düşüncelerini sömürmeyi sürdürmekten hiç çekinmiyor, hicap duymuyorlar.

"CHP'DEN İDEOLOJİK OLARAK FARKLI BİR POZİSYONU YOK"

Türkiye siyasi tarihinde ana siyasi damardan kopup güçlü bir program ortaya koyamayan hiçbir hareket kalıcı başarı elde edememiştir. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin CHP'den ideolojik olarak farklı bir pozisyonu yok. Yeni bir siyasi anlayış yok. Milletin önüne konulmuş özgün bir parti programı yok. Aynı kadrolar, aynı ilişkiler, aynı tartışmalar ve yalnızca değiştirilmiş bir tabela var.

"DAHA DOĞMADAN ÖLÜ BİR GİRİŞİM"

Yani özetle, ortada yeni bir yol da yok; CHP'nin yanında açılmaya çalışılan dar bir patika var. Kamuoyunun merak ettiği bir diğer mesele de şu: Genel başkan Özgür Özel mi olacak, yoksa İmamoğlu'nun talimatlarıyla hareket eden bir parti mi kurulacak? Kendi iradesi, fikri ve siyasi istikameti olmayan bir yapıdan güçlü bir hareket çıkmaz.

Daha doğmadan ölü doğmuş bir girişimdir. Bugün büyük iddialarla yola çıktığını söyleyenlerin, seçim geldiğinde barajı geçip geçemeyeceğini tartışacağımız bir harekete dönüşecektir.