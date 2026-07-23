Bakan Çiftçi: Sporda provokasyona asla izin vermeyeceğiz

Çiftçi, 2025-2026 sezonunda 118 bin 172 spor müsabakasının 21 milyon 234 bin taraftarın katılımıyla gerçekleştirildiğini açıklarken, güvenlik için 1 milyon 277 bin polis ve 335 bin özel güvenlik görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Çiftçi, yeni sezonda ilk kez protokol tribünlerine yönelik kuralların da sıkı şekilde uygulanacağını vurgulayarak, "Protokol tribünleri kuralların ihlal edildiği değil; spor ahlakının, sağduyunun ve örnek davranışın sergilendiği alanlar olmalıdır" mesajını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile emniyet teşkilatı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında önemli açıklamalarda bulundu. İki gün süren toplantıda spor faaliyetlerinde huzur ve güvenliğin artırılması, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni dönem spor güvenliği stratejilerinin ele alındığını belirten Çiftçi, sporun yalnızca müsabakalardan ibaret olmadığını, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir alan olduğunu vurguladı.

"TÜRK SPORUNU PROVOKASYONLARIN ARACI HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞANLARIN KARŞISINDA KARARLILIKLA DURACAĞIZ"

Sporun farklı yaş ve sosyal kesimleri ortak bir heyecan etrafında buluşturduğunu ifade eden Çiftçi, organizasyonların şehirlerin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi. Sporun dostluk, dayanışma ve centilmenlik ruhuyla yaşatılması gerektiğini dile getiren Çiftçi, müsabakaların huzur içinde yapılmasının temel öncelikleri olduğunu belirterek, "Toplumsal huzursuzluğu spor üzerinden körüklemeye, taraftarları karşı karşıya getirmeye ve Türk sporunu provokasyonların aracı haline getirmeye çalışanların karşısında kararlılıkla duracağız" ifadelerini kullandı.

İL SPOR GÜVENLİK KURULLARI VALİLERİN BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

İçişleri Bakanı Çiftçi, yeni sezonda uygulanacak güvenlik tedbirlerini de açıkladı. Buna göre Süper Lig müsabakalarında İl Spor Güvenlik Kurulları valilerin başkanlığında toplanacak. Her stat ve takım için sabit Müsabaka Güvenlik Amirleri görevlendirilecek ve bu sezon toplam 127 güvenlik amiri görev yapacak. Aynı statlarda sürekli görev alacak güvenlik amirlerinin taraftar profillerini ve olası riskleri daha yakından tanıyacağını belirten Çiftçi, risk analizlerinin masa başında değil, sahadaki gerçekler doğrultusunda hazırlanacağını kaydetti.

PROTOKOL TRİBÜNLERİ SPOR AHLAKININ, SAĞDUYUNUN VE ÖRNEK DAVRANIŞIN SERGİLENDİĞİ ALANLAR OLMALIDIR"

Teknolojik imkanların da güvenlik sistemine entegre edildiğini ifade eden Çiftçi, illere tahsis edilen 582 yaka kamerası ile riskli müsabakaların takip edildiğini, KGYS ve kamera izleme merkezleri aracılığıyla statların anlık olarak izlendiğini söyledi. Bakan Çiftçi ayrıca, taraftarların yanı sıra yöneticilerin de stadyum ve spor salonlarına Passolig ve e-bilet sistemiyle giriş yapmasının hedeflendiğini belirterek, "Kurallar yalnızca taraftarlarımız için değil, spor alanına giren herkes için geçerli olmalıdır. Protokol tribünündeki nizam ve kurallar da sporda huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında büyük önem taşıyor. Protokol tribünleri, kuralların ihlal edildiği alanlar değil; spor ahlakının, sağduyunun ve örnek davranışın sergilendiği alanlar olmalıdır" dedi.

"6222 SAYILI KANUN TAVİZSİZ UYGULANACAK"

2025-2026 sezonunda Türkiye genelinde 118 bin 172 spor müsabakasının düzenlendiğini, bu organizasyonlara 21 milyon 234 bin kişinin katıldığını açıklayan Çiftçi, güvenlik için 1 milyon 277 bin polis ile 335 bin özel güvenlik personelinin görev yaptığını bildirdi. Toplam 548 müsabakada 5 bin 832 kişi hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldığını aktaran Çiftçi, elde edilen olumlu tabloya rağmen rehavete kapılmayacaklarını vurguladı. Emniyet teşkilatına seslenen Çiftçi, spor alanlarında kanunun tavizsiz uygulanmasını isteyerek, şiddet, hakaret, kamu malına zarar verme ve kamu düzenini bozmaya yönelik her türlü girişime karşı yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

"HER RENK BİZİMDİR, HER TAKIM BİZİMDİR"

Konuşmasının sonunda sporun birleştirici gücüne dikkat çeken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya başta olmak üzere taraftarları karşı karşıya getirecek açıklamalardan kaçınılması çağrısında bulundu. "Her renk bizimdir. Her takım bizimdir. Her sporcu bu ülkenin kıymetidir." diyen Çiftçi, huzurlu, güvenli ve centilmenlik anlayışının hakim olduğu bir spor kültürünü tüm paydaşlarla birlikte güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlı sonuçlara vesile olması temennisinde bulundu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör