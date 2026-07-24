Fatih Altaylı savcılıkta günah çıkardı: AHBAP'a destek yayınlarını kabul etti! "Kumar bağımlısı olduğunu biliyorduk"

Gazeteci Fatih Altaylı deprem dönemi yaptığı yayında "Ahbap'ın topladığı her kuruşun hesabı elbette sorulacak. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimse sormadan kuruş kuruş veriyor. Haluk Levent'ten hesap sorulmalı diyenler iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor" demişti. Levent'i "ikon" haline getiren koronun etkili isimlerinden Fatih Altaylı, operasyon sonrası adeta günah çıkartarak Levent için, "Kumar bağımlısı olduğunu biliyorduk" diyerek sıyrılmaya çalışmıştı.

Altaylı, ifadesinde Haluk Levent hakkında en başından beri olumsuz bir kanaate sahip olduğunu belirterek, "Kendisinin bende olumsuz bir intibası bulunmaktaydı. Çünkü kendisinin kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim. 2020 yılında ülke genelinde gerçekleşen orman yangınlarında AHBAP'ın ve Haluk Levent'in büyük çabaları oldu. Helikopter, uçak kiralayıp yangın söndürme faaliyetlerine fiilen katılıp çaba gösterdiler. Bu durum hem benim nazarımda hem de kamuoyunda AHBAP derneğine bir sempati oluşturdu." dedi.

YAYINLARINI KABUL ETTİ

6 Şubat depremlerinden sonra da bu güven ortamının devam ettiğini söyleyen Altaylı, kendi şüpheleri sürmesine rağmen AHBAP hakkında olumlu söylemlerde bulunmuş olabileceğini kabul etti. Altaylı'nın, hakkında bu derece ciddi şüpheler taşıdığı bir isme rağmen AHBAP'a yönelik olumlu yayınlar yaptığını kabul etmesi dikkati çekti.

"SÜT GİBİ LEKESİZ GÖRÜNMEK ZORUNDASIN"

Altaylı,"Haluk, çuvallamamalısın; süt gibi lekesiz görünmek zorundasın" anlamına gelen yazılar kaleme aldığını belirten Altaylı, bu eleştirilerden sonra Levent'in kendisiyle irtibatını kestiğini ileri sürdü. Telefonlarına cevap verilmediğini söyleyen Altaylı, buna rağmen derneğin bağımsız kuruluşlarca denetlenmesi gerektiğini her platformda dile getirmeyi sürdürdüğünü savundu.