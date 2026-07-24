Son dakika | AHBAP korosundan Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın ifadeleri ortaya çıktı! "Sorumluluk hissetmiyorum"

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Ahbaplar suç örgütü" soruşturmasında gazeteci Ruşen Çakır'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. "AFAD bizden değil, AHBAP'ı biliyoruz" açıklamasında bulunan Çakır'a, deprem dönemindeki Ahbap paylaşımları, devlet kurumlarına yönelik açıklamaları tek tek soruldu. Deprem bölgesine hiç gitmediğini kabul eden Çakır, "Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum" savunması yaparken savcıdan terleten sorular peş peşe geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Ahbaplar suç örgütü" soruşturmasında ifade veren gazeteci Ruşen Çakır'ın ifadesi ortağa çıktı. Savcılık Çakır'a halkın sormak istediği soruları adete tek tek sıraladı.

"KENDİ PARANIZI HALUK LEVENT'E EMANET EDER MİYDİNİZ?"

Savcılığın ilk sorusu, Çakır'ın Haluk Levent'i depremden önce tanıyıp tanımadığı üzerine oldu. Çakır'a, "Tanımadıysanız kendi nam ve hesabına vatandaşlardan para toplamasına neden yardımcı oldunuz? Kendi paranızı Haluk Levent'e emanet eder miydiniz?" diye soruldu.

CÜZİ MİKTARDA GÖSTERMELİK BAĞIŞ

Haluk Levent'i yalnızca sanatçı kimliğiyle bildiğini söyleyen Çakır, Ahbap Derneğinin depremzedelere ciddi yardımda bulunduğuna ilişkin bilgileri bölgede görev yapan gazetecilerden aldığını belirtti. Çakır, yaptığı haberle para toplanmasına yardımcı olmadığını savunsa da kendisinin ve ailesinin Ahbap Derneğine "çok cüzi miktarda" bağışta bulunduğunu açıkladı.