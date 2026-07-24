Son dakika! Ahbap Derneği soruşturmasında şok mesajlar ortaya çıktı: Haluk Levent avukatını da galericisini de dolandırmış!

BU YALAN DOLAN NEREYE KADAR BÖYLE ABİ

Levent'in borç taktığı bir başka isim olan galerici Mehmet Ulu ise Haluk Levent'e attığı mesajlarda, "Abi çok zor durumda bırakıyorsun beni bak bu yalan dolan nereye kadar böyle bak. Bu nedir ya benim psikolojimi bozdun Haluk abi sen ya. Acil arar mısın abi beni" dediği. Bir başka konuşmada ise Levent'in Ulu'ya çek görselleri attığı, Ulu'nu ise "Ne yapayım abi ben bunları" dediği Levent'in ise "Villa sattım" dediği görüldü.