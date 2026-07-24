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Son dakika! Ahbap Derneği soruşturmasında şok mesajlar ortaya çıktı: Haluk Levent avukatını da galericisini de dolandırmış!
Son dakika! Ahbap Derneği soruşturmasında şok mesajlar ortaya çıktı: Haluk Levent avukatını da galericisini de dolandırmış!
Son dakika haberi: Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlarla milyarlık bahis oynadığı ortaya çıkan Haluk Levent'in 20 yıl boyunca avukatlığını yapan Mehmet Söğüt ile galerici Mehmet Ulu'dan da borç alıp ödemediği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.07.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 06:34