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Son dakika | CHP'li İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar! Altınlı rüşvet çarkı ortaya çıktı

Son dakika | CHP'li İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar! Altınlı rüşvet çarkı ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İzmit Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında alınan ifadeler, belediyedeki ihale ve para trafiğine ilişkin çarpıcı iddiaları ortaya çıkardı. Turgut Koç, araç kiralama ihalesi sürecinde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaklaşık 3 kilogram altın verdiğini beyan etti. Gizli tanık ise bazı ihalelerden yüzde 7 ila yüzde 10 arasında nakit para alındığını, paranın altına çevrilerek başkana ulaştırıldığını söyledi. Eski özel kalem Ümit Duygu Çetiner makam katındaki para dolu olduğu düşünülen çantaları, eski şoför Hüseyin Ergül ise başkanın aracına taşıdığı ve içinde para bulunduğunu anlattı. Belgesel yapımcısı Koral Altın da 800 bin liralık ödemenin 500 bin lirasını Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen’den elden, 300 bin lirasını ise Başkan Hürriyet’in şahsi hesabından aldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 15:39 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2026 15:48

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında alınan yedi ifade tutanağında, ihale süreçlerinden belediyedeki kritik görevlendirmelere, nakit para ve altın teslimatlarından şirketler üzerinden yapılan ödemelere kadar çok sayıda iddia yer aldı. Gizli tanık, eski özel kalem müdürü, eski makam şoförü, belediye personeli, iş insanları ve belediyeyle çalışan isimlerin ifadeleri, soruşturmanın odağındaki para trafiğinin ayrıntılarını gözler önüne serdi. OTOYOLDA 3 KİLOGRAM ALTIN TESLİMATI YAPILDI Soruşturmanın en çarpıcı beyanlarından biri Turgut Koç'tan geldi. Koç, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisinden araç kiralama ihalesi nedeniyle para istediğini söyledi. Koç, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Akmeşe yolundan İstanbul yönüne ilerledikleri sırada, gece saatlerinde Hürriyet'e yaklaşık 3 kilogram altın verdiğini beyan etti. Altınların poşet içerisinde bulunduğunu söyleyen Koç, bunları Kapalıçarşı'dan temin ettiğini; bir bölümünü çevresinden, bir bölümünü ise Adem Ok veya Fatih Yaşar'dan almış olabileceğini ifade etti. Koç, Başkan benden bu araç ihale işi olduğu için para istedi" dedi.

İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN "YÜZDELİK" ANLAŞMASI Turgut Koç'un ifadesine göre para talebinin arkasında belediyenin araç kiralama ihalesi bulunuyordu. Koç, Fatma Kaplan Hürriyet'in araç kiralama işinde kendisinden yardım istediğini, bunun üzerine Adem Ok'u sürece dâhil ettiğini anlattı. Adem Ok'un da Işık Grup ve YK Otomotiv ile birlikte hareket ettiğini ileri süren Koç, ihale bedeli üzerinden "toplam yüzdelik" konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. İhalenin açık usulle yapıldığını belirten Koç, ihale alındıktan ve araçların tedarik süreci başladıktan yaklaşık bir ay sonra Başkan Hürriyet'in kendisinden para talep ettiğini söyledi. Koç'un telefonunda yapılan incelemede de araçların değiştirilmesi, firma ve sözleşme konularının konuşulduğu, bazı mesajların ise silindiği tutanaklara yansıdı. Koç, mesajları okunmaması için kendisinin de sildiğini kabul etti. GİZLİ TANIK: İHALEDEN YÜZDE 7-10 NAKİT ALINIYORDU Gizli tanık "MC2413TY3618" ise İzmit Belediyesindeki asfalt ve satın alma ihalelerine ilişkin ağır suçlamalarda bulundu. Tanık, asfalt ihalelerinin yaklaşık beş yıldır Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen'in bağlantılı olduğu bir kişi tarafından alındığını ve ihale bedeli üzerinden dışarıya pay çıkarıldığını beyan etti. İhalelerden yüzde 7 ila yüzde 10 arasında nakit para alındığını iddia eden gizli tanık, bu paranın Burak Güreşen tarafından teslim alındıktan sonra altına çevrildiğini ve Belediye Başkanı'na ulaştırıldığını belirtti. Tanığın iddiasına göre altınlar zaman zaman doğrudan makam odasında Başkan Hürriyet'e, zaman zaman da Özel Kalem Müdürü Ömürhan Yılmaz aracılığıyla teslim ediliyordu. Gizli tanık ayrıca, elde edilen kazancın bir bölümünün Başkan'ın eşi Murat Hürriyet'e, bir bölümünün ise Başkan'ın yakınındaki başka bir isme aktarıldığını söyledi.