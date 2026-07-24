Özgür Özel'den traktör pozuyla yine aynı pişkinlik: Yeni Parti logosu ve afişinde pes dedirten detaylar! Alay konusu oldu
CHP'li belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet skandallarını savunan, şaibeli kurultay davası ile CHP Genel Başkanlığı koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devretmek zorunda kalan Özgür Özel resmen CHP'yi böldü. 90 milletvekili ile birlikte CHP'den istifa eden Özgür Özel, 'Yeni Parti'sinin kuruluşu için ilk adımları attı. Özel'in yeni partisinin logosu ve X hesabından yayınladığı afiş de alay konusu oldu. Özel'in paylaştığı afiş bedava traktör yalanı ve Yozgat Mitingi'ndeki traktör şovunu hatırlattı. Sosyal medya kullanıcıları yeni partinin logosu ve yazı fontlarını da yine bir alkol firmasının logosuna benzetti.
Skandallarıyla gündemden düşmeyen, Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını pişkinlikle aklamaya çalışan, şaibeli kurultay davası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası veren Özgür Özel, 'Yeni Parti'si için ilk adımları attı.
CHP TBMM Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa ettiği bildirildi. Özgür Özel'in "basın bilgilendirme grubu"ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Partinin kuruluşuna ilişkin işlemler sürüyor.
ÖZEL İLE BİRLİKTE TOPLAM 91 VEKİL İSTİFA ETTİ
Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, Özel ile toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kuruluna katıldığı kaydedildi.
YENİ PARTİ'NİN LOGO VE AFİŞİ ALAY KONUSU OLDU
Yeni Parti ile CHP'yi resmen böldüğünü açıkça ilan eden Özgür Özel'in Yeni Parti'sinin logosu ve sosyal medya hesabından yayınlanan tanıtım afişi de dikkatleri çekti. Sosyal medya kullanıcıları Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin logosunu ve yazı fontlarını bir alkol firmasının logosuna benzetti. Özellikle; Sosyal medyada alay konusu olan afiş ise Özel'in traktör şovu ve pişkinliklerini akıllara getirdi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN "CHP'YE OY VERENE TRAKTÖR BEDAVA" VAADİ...
Özgür Özel, 2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör vereceğiz. CHP'ye oy verene traktör bedava" açıklamasında bulundu. Özel, seçmeni kandırdığı traktör vaadi için daha sonra yaptığı açıklamada "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.
YOZGAT MİTİNGİNDEKİ TRAKTÖR ŞOVUNA ÇİFTÇİLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Özel'in, Yozgat mitinginde çiftçileri siyasi şov malzemesi olarak kullanması büyük tepkiye neden olmuştu. Mitingde sıralanan traktörlerin devlet desteğiyle alındığını ve mağdur gibi gösterilmelerinin doğru olmadığını belirten çiftçiler, "Bizi siyasetinize alet etmeyin" demişti.