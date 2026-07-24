Özgür Özel'den traktör pozuyla yine aynı pişkinlik: Yeni Parti logosu ve afişinde pes dedirten detaylar! Alay konusu oldu

CHP TBMM Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa ettiği bildirildi. Özgür Özel'in "basın bilgilendirme grubu"ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Partinin kuruluşuna ilişkin işlemler sürüyor.

Skandallarıyla gündemden düşmeyen, Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını pişkinlikle aklamaya çalışan, şaibeli kurultay davası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası veren Özgür Özel, 'Yeni Parti'si için ilk adımları attı.

Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, Özel ile toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kuruluna katıldığı kaydedildi.

YENİ PARTİ'NİN LOGO VE AFİŞİ ALAY KONUSU OLDU

Yeni Parti ile CHP'yi resmen böldüğünü açıkça ilan eden Özgür Özel'in Yeni Parti'sinin logosu ve sosyal medya hesabından yayınlanan tanıtım afişi de dikkatleri çekti. Sosyal medya kullanıcıları Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin logosunu ve yazı fontlarını bir alkol firmasının logosuna benzetti. Özellikle; Sosyal medyada alay konusu olan afiş ise Özel'in traktör şovu ve pişkinliklerini akıllara getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "CHP'YE OY VERENE TRAKTÖR BEDAVA" VAADİ...

Özgür Özel, 2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör vereceğiz. CHP'ye oy verene traktör bedava" açıklamasında bulundu. Özel, seçmeni kandırdığı traktör vaadi için daha sonra yaptığı açıklamada "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.

YOZGAT MİTİNGİNDEKİ TRAKTÖR ŞOVUNA ÇİFTÇİLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Özel'in, Yozgat mitinginde çiftçileri siyasi şov malzemesi olarak kullanması büyük tepkiye neden olmuştu. Mitingde sıralanan traktörlerin devlet desteğiyle alındığını ve mağdur gibi gösterilmelerinin doğru olmadığını belirten çiftçiler, "Bizi siyasetinize alet etmeyin" demişti.