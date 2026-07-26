Ancak birlikte güçlü olabiliriz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatih'teki Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. 2002'den bu yana tüm vatandaşların temel hak ve özgürlükler açısından eşit bir zeminde yaşayabileceği bir ortam oluşturulduğunu kaydeden Tekin, "Türkiye'de temel hak ve hürriyetleri elinden alınan, etnik, dini ya da farklı sebeplerle ötekileştirilen, inanç hürriyeti başta olmak üzere ana dilini konuşabilmesinden ibadet hürriyetine kadar temel hak ve hürriyetlerini kullanma konusunda sıkıntı yaşayan bütün mazlumların yanında olduk" dedi. Azınlık okullarıyla samimi ve verimli bir diyalog içinde olduklarını dile getiren Tekin, "Buradaki bir öğrencinin problemini herhangi bir okulumuzdaki öğrencinin probleminden hiç ayırt etmedim. Ancak birlikte güçlü olabiliriz. Binlerce yıllık bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz" diye konuştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın azınlıklara yönelik samimi ve dostane yaklaşımı bizleri her zaman mutlu etmiştir, kendilerine minnettarız" dedi. Bu arada Tekin ve beraberindekiler, program öncesinde Ermeni Patrikhanesi'ni de ziyaret etti.