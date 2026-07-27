KADES can kurtarmaya devam ediyor! Tam 10 milyon kez indirildi: 200 binden fazla ihbar geldi!

"TEK BİR KADININ DAHİ HAYATINI KAYBETMEMESİ İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ"

KADES üzerinden iletilen her çağrının en yüksek hassasiyetle ele alındığını vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Konum bilgisiyle yapılan çağrı, en yakın güvenlik ekibimize ulaşıyor. Türkiye'de tek bir kadının dahi şiddet nedeniyle hayatını kaybetmediği, bütün kadınların hayatın her alanında kendisini güvende hissettiği bir gelecek için teknolojimizin, personelimizin ve koruyucu mekanizmalarımızın bütün imkanlarını seferber etmeyi sürdüreceğiz."

ELEKTRONİK KELEPÇEYLE 13 BİN 803 TAKİP

Öte yandan kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES'in yanı sıra elektronik kelepçe sistemi de aktif olarak kullanılıyor. Bakanlığın verilerine göre, 2021'den bu yana elektronik kelepçe sistemiyle toplam 13 bin 803 vaka takip edildi. Bu vakalardan 12 bin 327'sinin takip süreci sona ererken, 70 ilde 1476 vakanın aktif takibi devam ediyor. Elektronik kelepçe tedbiri bulunan yükümlüler, Elektronik İzleme Merkezi'nde, 7 gün 24 saat izleniyor.Yükümlünün mahkeme kararında belirlenen mesafeyi ihlal ederek korunan kişiye yaklaşması, yasak bölgeye girmesi veya elektronik kelepçeyi çıkarmaya çalışması durumunda sisteme uyarı düşüyor. Bunun üzerine korunan kişi bilgilendirilirken en yakın güvenlik ekibi de bölgeye yönlendiriliyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör