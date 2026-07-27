KADES can kurtarmaya devam ediyor! Tam 10 milyon kez indirildi: 200 binden fazla ihbar geldi!
Kadınların tehdit anında tek dokunuşla güvenlik birimlerine ulaşmasını sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) yaklaşık 10 milyon kez indirildi. 2018 yılından bu yana toplam 239 bin 356 ihbar yapılırken yüzde 64'ünü asıllı ihbarlar oluşturdu. İşte detaylar…
Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığının teknolojik imkanları güvenlik hizmetleriyle birleştirme çalışmaları kapsamında 2018'de hayata geçirilen KADES'in indirilme sayısı 9 milyon 859 bin 147 kez ile 10 milyona yaklaştı.
200 BİNDEN FAZLA İHBAR GELDİ
KADES üzerinden bugüne kadar toplam 239 bin 356 ihbar yapıldı. İhbarların 152 bin 974'ü gerçek, 86 bin 382'si ise asılsız olarak kayıtlara geçti. Buna göre uygulamaya ulaşan ihbarların yüzde 64'ünü asıllı ihbarlar oluşturdu.
EN YAKIN GÜVENLİK EKİBİ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLİYOR
Uygulama üzerinden konum bilgisini açarak şiddet veya tehdit anında yardım butonuna dokunulabiliyor. Konumla birlikte güvenlik birimlerine ulaşan bildirimin ardından en yakın kolluk ekibi bölgeye yönlendiriliyor.
10 FARKLI DİLDE KULLANILIYOR
İhbarın niteliği, ekipler olay yerine ulaşmadan kesin olarak belirlenemediği için KADES üzerinden yapılan her bildirim, asıllı veya asılsız ayrımı gözetilmeksizin can güvenliğine yönelik risk olarak değerlendirilerek müdahale süreci başlatılıyor. Uygulama Türkçenin yanı sıra 10 farklı dilde kullanılabiliyor.
"KADIN İLE DEVLET ARASINDA DOĞRUDAN GÜVENLİK HATTI"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, KADES'in kadınların ihtiyaç duydukları anda güvenlik birimlerine hızlı biçimde ulaşabilmesine imkan sağladığını belirtti.
Uygulamayı henüz indirmeyenlere çağrıda bulunan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Kadınların kendilerini güvende hissetmesi, yalnızca olay anında müdahaleyle sınırlı olmayan, kesintisiz bir devlet sorumluluğudur. KADES'i bir mobil uygulamadan öte, tehlike anında kadınla devlet arasında kurulan doğrudan bir güvenlik hattı olarak görüyoruz. Uygulamayı henüz kullanmamış kadınlardan KADES'i hazır bulundurmalarını ve kendilerini tehdit altında hissettikleri anda tereddüt etmeden kullanmalarını rica ediyorum."