SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!

SON DAKİKA… Mutlak buhran kararı sonrası gerilimin tırmandığı CHP, Özgür Özel ile birlikte 90 vekilin istifasıyla tam anlamıyla dağıldı. Mahkeme kararı ile göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi "Arınma tamamlandı" mesajı verirken partide bu kez figüran tartışması yaşandı.

"ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK BİR ŞEY"

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "paralı figüran" iddiasına ilişkin "Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Bu FETÖ'cülerin tezgahının sorumlusu kimse gideceğiz üzerine. 70 kişi eksik olsa ne olur fazla olsa ne olur" ifadelerini kullandı.