SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!
SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı sonrası buhran yaşayan, 91 vekilin istifa etmesiyle TBMM’de artık 5. parti olarak anılan Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki gündem bu kez figüran tartışmasıydı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da düzenlediği üye katılım törenine 950 TL karşılığında cast ajanslarından figüran getirildiği iddiası, partide gerilimi tırmandırdı! AHaber ise CHP’nin dünden bugüne cast kronolojisini çıkardı! Sıradan vatandaş rolü yaptırılan ancak oyuncu ve CHP üyesi çıkan isimler, CHP siyasetinin ‘oyununu’ kanıtladı.
SON DAKİKA… Mutlak buhran kararı sonrası gerilimin tırmandığı CHP, Özgür Özel ile birlikte 90 vekilin istifasıyla tam anlamıyla dağıldı. Mahkeme kararı ile göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi "Arınma tamamlandı" mesajı verirken partide bu kez figüran tartışması yaşandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreninde farklı cast ajansları aracılığıyla yüzlerce figüranın getirildiği iddiası, gerilimi tırmandırdı. Figüranların 950 TL karşılığında etkinliğe katıldığı ve etkinlik öncesinde slogan ile alkış provası yaptırıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
"ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK BİR ŞEY"
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "paralı figüran" iddiasına ilişkin "Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Bu FETÖ'cülerin tezgahının sorumlusu kimse gideceğiz üzerine. 70 kişi eksik olsa ne olur fazla olsa ne olur" ifadelerini kullandı.