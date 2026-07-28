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  • SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!

SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!

SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı sonrası buhran yaşayan, 91 vekilin istifa etmesiyle TBMM’de artık 5. parti olarak anılan Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki gündem bu kez figüran tartışmasıydı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da düzenlediği üye katılım törenine 950 TL karşılığında cast ajanslarından figüran getirildiği iddiası, partide gerilimi tırmandırdı! AHaber ise CHP’nin dünden bugüne cast kronolojisini çıkardı! Sıradan vatandaş rolü yaptırılan ancak oyuncu ve CHP üyesi çıkan isimler, CHP siyasetinin ‘oyununu’ kanıtladı.

SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!
SABAH İNTERNET

SON DAKİKA… Mutlak buhran kararı sonrası gerilimin tırmandığı CHP, Özgür Özel ile birlikte 90 vekilin istifasıyla tam anlamıyla dağıldı. Mahkeme kararı ile göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi "Arınma tamamlandı" mesajı verirken partide bu kez figüran tartışması yaşandı.

SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreninde farklı cast ajansları aracılığıyla yüzlerce figüranın getirildiği iddiası, gerilimi tırmandırdı. Figüranların 950 TL karşılığında etkinliğe katıldığı ve etkinlik öncesinde slogan ile alkış provası yaptırıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!

"ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK BİR ŞEY"

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "paralı figüran" iddiasına ilişkin "Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Bu FETÖ'cülerin tezgahının sorumlusu kimse gideceğiz üzerine. 70 kişi eksik olsa ne olur fazla olsa ne olur" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!

AHaber ise dünden bugüne CHP'deki cast kronolojisini çıkardı. Özel Haberler şefi Mehmet Karataş CHP'deki cast tiyatrosunu AHaber ekranlarında tek tek anlattı. İşte kimi oyuncu kimi ise parti üyesi çıkan CHP'deki cast skandalları:

GÜL TAŞLI CENAL:

Müftünün karısı vakasında Gül Taşlı Cenal'ın eşinin müftü değil eski CHP Burhaniye ilçe Başkanı Faruk Cenal olduğu, kendisinin de CHP üyesi ve bar işletmecisi olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!

NEŞE ABLA:

Mustafa Balbay'ın sohbet ettiği ve "Bir daha AK Parti'ye oy vermem" diyen başörtülü Neşe Abla'nı nsözleri ve mimikleri de doğallıktan uzak bulunmuştu. Görüntüler kamuoyunda 'kurgu vatandaş' tartışmasına yol açmıştı.

SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!

HANİFE ÇAKMAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı Muhtar Hanife Çakmak, törenin ardından "Bizi yemeğe götüreceklerini söylediler. Rozet takılacağını bilmiyorduk. CHP'li değilim, hiç olmadım" demişti.

SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!

ZEYNEP

TBMM Önünde ben köylü kızı Zeynep'im başka unvanım yok" diyerek konuşan Zeynep'in ajansa kayıtlı olduğu ve oyuncu olduğu ortaya çıktı

SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!

EMİNE POLAT

Ekrem İmamoğlu'na destek veren başörtülü sıradan vatandaş görüntüsüyle paylaşılan Emine Polat'ın CHP Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!

UMUT DAŞDAN

Geçen seçim Binali Yıldırım'a oy verdim. Şimdi İmamoğlu'na vereceğim diyen Umut Daştan'ın CHP'li Kartal Belediye Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA… CHP’nin Oscar’lık cast tiyatroları! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde aynı senaryo: Kimi oyuncu kimi parti üyesi çıktı!

ERSOY ERSOY

Özgür Özel'in Yozgat mitinginde Malumuz mülkümüz kalmadı diyen Çiftçi Ersoy Ersoy'un CHP çevresinden bir isim olduğu ortaya çıkmıştı

#İSTANBUL #KEMAL KILIÇDAROĞLU #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #ÖZGÜR ÖZEL #GÜRSEL TEKİN #TBMM #AK PARTİ #CHP

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