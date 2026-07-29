Devlet sözünü tuttu

Antalya'da 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangınlarında Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Antalya'ya 45 konut ve 1239 köy evi olmak üzere toplam 1284 konut/köy evi inşa etti. Muğla'ya 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat yangınının ardından yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı.

Kurum, "Yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5'inci yılı. Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var" dedi. Ev sahiplerinden Hanım Çiftçi, devletin desteğiyle konutların kısa sürede inşa edildiğini belirtti. Çiftçi, "'Çok güzel yapacağız' dediler, yaptılar da Allah razı olsun. Kimileri 'Evi yıktılar, yapmazlar' dedi. 'Hayırlısı' dedik. Hükümetimizden Allah razı olsun. Dediğimiz gibi yaptılar, sözlerini tuttular. Herkese teşekkür ederiz" dedi.