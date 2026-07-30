28 Şubat haberciliği Alman medyasında yeniden görüldü. Türkiye'deki gençlik faaliyetleri hedef alındı. Deutsche Welle'nin hazırladığı skandal haberde Başkan Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu şiirin TÜGVA'nın Sivas'taki yaz okulları etkinliğinde çocuklara okutulması eleştirildi.

Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı TÜGVA'yı hedef alan yayın organı dindar gençliğe yönelik skandal ifadeler kullandı.

Belirttiği şiir Siirt'te 1997'de dönemin İBB başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından okunmuş, Erdoğan siyasi yasak alıp yargılanarak hapse girmişti.



Alman Deutsche Welle'den 28 Şubat haberciliği: Türkiye'deki gençlik faaliyetleri hedef alındı! | Video

Alman medyası ise sivil toplum faaliyetlerini siyasi bir perspektifle ele alındı. Paylaşım 28 Şubat'taki medya dilini hatırlattı. Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da hedef alındığı habere tepki yağdı.