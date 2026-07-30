İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Önümüzde Türkiye Yüzyılı sorumluluğu var

Sivas programına Valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Çiftçi, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Sivas Valisi Sayın Yılmaz Şimşek ve il protokolüyle bir araya gelen Bakan Çiftçi, il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Çiftçi, Valilik ziyaretinin ardından Siyer-i Nebî Külliyesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bilal Erdoğan ile AK Parti TBMM Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler ve TBMM eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı törende konuşan Bakan Çiftçi, Siyer-i Nebî Külliyesi'nin Peygamber Efendimizin örnek hayatını yaşatacak, ilim ve irfana hizmet edecek müstesna bir eser olduğunu ifade etti.

KÜLLİYELER MEDENİYET TASAVVURUMUZUN EN GÜÇLÜ TEZAHÜRLERİ OLMUŞTUR

Milletin tarih boyunca inşa ettiği külliyelerin medeniyet tasavvurunun en güçlü tezahürleri olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, "Bu eserler; imanla yoğrulan gönüllerin, ilim ve irfanla aydınlanan zihinlerin, ahlak ve fazilet sahibi nesillerin yetiştiği medeniyet merkezleri olarak tarihimize yön vermiştir. İşte bu anlayışla temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Siyer-i Nebî Külliyesi de medeniyet iddiamızın, Peygamber Efendimize duyduğumuz bağlılığın, ilim, irfan ve hikmet yolculuğumuzun güçlü bir nişanesidir." dedi.

Günümüzde Efendimiz'in hayatını öğrenmek kadar; ahlakını, merhametini, adaletini ve insan yetiştirme anlayışını nesillerin gönlüne nakşetmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Siyer'i sadece bir tarih anlatısı olarak görmeyen; siretle şahsiyeti, ilimle ameli ve hikmeti buluşturan her gayreti, Anadolu'yu mayalayan medeniyet ruhunun ihyası olarak görüyoruz." diye konuştu.

SİYER-İ NEBÎ KÜLLİYESİ İLİM, İRFAN VE HİKMETİN MERKEZİ OLACAK

İslam medeniyetinde ilim anlayışının önemine değinen Bakan Çiftçi, "Biz, risaleti 'Oku!' emriyle başlayan bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu ilahî hitap; kâinatı hikmet nazarıyla tefekkür etmeyi, Rabbini hakkıyla tanımayı ve Peygamber Efendimizi örnek almayı bizlere öğretmektedir. Medeniyet şuurumuz da ancak bu anlayışla yeniden ihya edilecek, köklerinden aldığı güçle geleceğe yükselecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, külliye bünyesinde kurulacak ihtisas enstitüleri, araştırma merkezleri, binlerce eseri bünyesinde barındıracak kütüphaneler, İslam sanatları merkezleri ve ilim halkalarının; ülkemize ve İslam âlemine ilim, irfan ve hikmet taşıyan müstesna bir merkez hâline geleceğini söyledi.

TÜRKİYE YÜZYILI, ESERLERİN YÜKSELDİĞİ KADAR ŞAHSİYETLERİN DE YETİŞTİĞİ BİR ASIR OLACAKTIR

Hasan el-Bennâ'nın "Dünün hayalleri bugünün gerçekleri, bugünün hayalleri ise yarının gerçekleridir." sözünü hatırlatan Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde bir zamanlar hayal olarak görülen pek çok hedef ve idealin gerçeğe dönüştüğünü belirterek "Milletimiz; inancından dolayı ötekileştirildiği, başörtülü kızlarımızın eğitim hakkından mahrum bırakıldığı, vesayet odaklarının millî iradeye yön ve ayar vermeye çalıştığı dönemleri geride bırakmıştır. Ayasofya'nın yeniden asli hüviyetine kavuştuğu, ezanların hür bir şekilde semaya yükseldiği bu günleri bizlere gösteren Rabbimize sonsuz hamdolsun." ifadelerini kullandı.

"Şimdi önümüzde yeni bir sorumluluk vardır. O da Türkiye Yüzyılı'dır." ifadelerini kullanan Bakan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı, eserlerin yükseldiği kadar şahsiyetlerin de yetiştiği bir asır olacaktır. İnanıyorum ki Siyer-i Nebî Külliyesi de Resûl-i Zîşân Efendimizin muhabbetiyle yetişen nesillerin ocağı olacak; ülkemizin, gönül coğrafyamızın ve bütün insanlığın huzuruna, kardeşliğine ve ortak geleceğine kıymetli katkılar sunacaktır." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Siyer-i Nebî Vakfına, Ömer Faruk Müderrisoğlu'na, vakfın yöneticilerine, hayır sahiplerine, destek veren kurum ve kuruluşlara, emeği geçenlere ve davetlilere teşekkür eden Bakan Çiftçi, buradan yetişecek gençlerin Resûlullah sevgisiyle, imanla, ilimle, güzel ahlakla ve hikmetle donanması temennisinde bulundu. Bakan Çiftçi, konuşmasını tamamlamasının ardından dualar eşliğinde temel atma butonuna basarak projenin ilk harcını döktü. Tören kapsamında İslam ülkelerinin dört bir yanından getirilen topraklar da külliyenin temeline bırakılırken, Buhara'dan getirilen toprağı Bakan Çiftçi temel alanına döktü.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör