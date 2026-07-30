SON DAKİKA | Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik işgaline tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İsrail insanlık suçu işliyor" dedi.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
İsrail'in Lübnan işgalini ele aldık. Orta Doğu'daki istikrar en çok Lübnan'a yarayacak. İsrail insanlık suçu işliyor. Lübnan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz.
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