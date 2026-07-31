Bilal Erdoğan, Siyer-i Nebi Külliyesi’nin temel atma töreninde konuştu: Dirilişin merkezi olacak

Asrın projesi olarak nitelendirilen ve 30 binadan oluşacak olan Siyer-i Nebi Külliyesi'nin temel atma töreni, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Sivas'ta Erzincan çevreyolu üzerinde inşa edilecek olan Siyer-i Nebi Külliyesi için temel atma töreni düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Salih Ayhan, Belediye Başkanı Adem Uzun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İslam âlimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Siyer-i Nebi Külliyesi Vakfı Başkanı Ömer Faruk Müderrisoğlu, katılımcılara 30 binadan oluşacak külliyenin tanıtımını yaptı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Ütopya bile sayılabilecek büyük bir hayalin gerçekleşmesinin önemli bir adımını burada idrak ediyoruz. Temeli atılan medresenin, enstitünün, araştırma merkezinin veya eğitim merkezinin çok ötesinde bir anlam taşıyacaktır. İnsanların daha müşahhas bir şekilde, adeta içine girerek Siyer-i Nebi'yi, Efendimizin hayatını yaşayarak öğrenmelerine vesile olacaktır. Dua edelim ki hedeflendiği şekilde insanlar buraya geldiklerinde Efendimizin hayatını yakından, hakkıyla görerek, bilerek, adeta yaşayarak öğrensinler ve bunu kendi hayatlarına tatbik etme konusunda daha fazla gayret göstersinler.

Bugün Gazze'de bir soykırım yaşanıyorsa, bugün İslam dünyası böylesine büyük zulümlerin adresi hâline geldiyse, bölgemizin, coğrafyamızın ve insanlarımızın kaderi Müslüman memleketler olarak dışarıdan müdahalelerle tayin edilir hâle geldiyse, bu elbette ki kendi zilletimizdir. Bu bizim kendi dağınıklığımızın, kendi bölünmüşlüğümüzün ve hatalarımızın neticesidir. Böyle düşündüğümüz zaman birlik olmamızın ne kadar kritik olduğunu aslında daha iyi görüyoruz" dedi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise "Temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Siyer-i Nebi Külliyesi medeniyet iddiamızın, Peygamber Efendimize duyduğumuz bağlılığın, ilim, irfan ve hikmet yolculuğumuzun güçlü bir nişanesidir. Bir zamanlar hayal olarak görülen nice hedef ve ideallerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde gerçeğe dönüştü" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Çiftçi, Bilal Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri, okunan dualar eşliğinde butona basarak Siyer-i Nebi Külliyesi'nin ilk harcını döktü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör