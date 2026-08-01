Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görüşmede bölgede yaşanan son durumu ve müzakere sürecini ele alırken, Türkiye'nin barış için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
SABAH İNTERNET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

Bakan Fidan, görüşmede, Türkiye'nin, bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
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