KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan BM değerlendirmesi: "Her şey fazlasıyla var ciddiyet eksik"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti sonrası sürece dair açıklama yaptı.

"HER ŞEY FAZLASIYLA VAR CİDDİYET EKSİK"

Güney ve kuzeyde farklı atraksiyonlar yaşandığını ifade eden Erhürman, fotoğraflar üzerinden yapılan yorumlara, protokol dışı ziyaretlere ve iç politikaya yönelik manipülasyonlara dikkati çekti. Süreçte ciddiyet eksikliği olduğunu vurgulayan Erhürman, "Her türlü atraksiyon var! Güneyde, kuzeyde fotoğraflar üzerinden tribüne açıklamalar, vücut dili çalışmaları, protokol bilmeyen ziyaretler... İç politika için manipülasyonlar, ezberler, daha neler neler... Her şey fazlasıyla var, bir ciddiyet eksik" ifadelerini kullandı.

"YOLUMUZA CİDDİYETLE DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamasında 5+1 görüşmelerine de değinen Erhürman, ilgili metinlerin yorum yoluyla değiştirilme çabaları olduğunu belirtti. Halkın çözüm iradesinin ve verilen sözlerin kendileri için yol gösterici olduğunun altını çizen Erhürman, "Görüşmek isteyen herkesle doğru çerçeve içinde görüşüp, dinlemek isteyen herkese anlatarak yolumuza çok çalışarak ve ciddiyetle devam ediyoruz. Çocuklarımız için..." dedi.