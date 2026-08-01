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  • SON DAKİKA… FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış!

SON DAKİKA… FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış!

SON DAKİKA… Burkay Karatepe, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan 37 kişilik timin içindeydi! O ekibi taşıyan helikopteri kullanan Karatepe, darbe girişiminin başarısız olması sonucu sivil kıyafetle kaçarak izini kaybettirdi. 10 yıldır kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe’nin, bu sabah düzenlenen operasyonla Afyonkarahisar’da yakalandığı belirtildi. Nefes kesen operasyonla ilgili A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır çarpıcı bilgiler verdi. Buna göre FETÖ’cü hain, yıllarca başkasının kimliğiyle saklandı, tuşlu telefon kullandı ancak ailesiyle görüşmeye geldiği sırada güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. İşte detaylar…

SON DAKİKA… FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış!

SON DAKİKA… 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu timde yer alan firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe yakalandı.

SON DAKİKA… FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış!

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, gece saatlerinde Afyonkarahisar'daki hücre evine düzenlenen operasyonda Burkay Karatepe, gözaltına alındı.

Burkay Karatepe'nin saklandığı evde yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın, sahte kimlikler, fotoğraflar, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu olmak üzere 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar ve dijital materyallerin bulunması dikkatlerden kaçmadı.

SON DAKİKA… FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış!

37 KİŞİLİK TİMİN SON FİRARİSİYDİ!

Peki 37 kişilik suikast timindeki son firari isim olan ve 10 yıl boyunca kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe nasıl yakalandı? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, nefes kesen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Almaçayır, operasyonun detaylarıyla ilgili şunları anlattı:

FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı bu sabah 37 kişilik timdeki son firari kişi yakalandığını açıkladı. Yeni bilgiler geldiğince kamuoyuna biz de aktaracağız. FETÖ'cü terörist 10 yıl boyunca hangi lokasyonlardaydı? Yurt dışında mı kaldı Türkiye'de mi saklandı inceleniyor. Türkiye'ye giriş çıkışlarda başka sahte bir kimlik mi kullandı araştırılıyor.

FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış! | Video

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SON DAKİKA… FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış!

2019 VE 2024 YILLARINDA GBT'YE TAKILMIŞ!

Burada üzerinden çıkan kimlik oldukça önemli. Fotoğraf FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin fotoğrafı ancak altta başka bir şahsa ait bilgiler var. Bu kimliğin gerçek sahibi de gözaltına alındı. Söz konusu kimlik, 2019 ve 2024 tarihlerinde GBT kaydına takılmış ve sorgulama yapılmış. Ancak yakalanan kişi, kimliğin gerçek sahibi mi yoksa FETÖ'cü Burkay mı bu araştırılacak. Kimliğin gerçek sahibi o tarihlerde kayıt alınan noktalarda değilse, o tarihlerde FETÖ'cü hainin söz konusu kimlikle dolaştığı anlaşılacak.

Burkay Karatepe, sürekli bir görüntü değiştirme telaşına girmiş. Örneğin kimlikte gözlük var ancak yakalandığı sırada gözlük yok.

SON DAKİKA… FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış!

BURKAY KARATEPE NASIL YAKALANDI?

FETÖ'cü hainin ailesiyle görüşmeye geldiği tespiti yapılıyor. Eskişehir ve Afyonkarahisar bölgelerinde inceleme yapılıyor. O civarda çöp toplayıcı görünümünde olan bir şüpheliden şüpheleniliyor. Yüklü miktarda döviz var. 98 Ata altını, 33 bin 700 doları 2bin 500 Euro Türk lirası vs… Milyonlarca liralık bir meblağ… Gözaltına alınan kişiden böyle bir para çıkması göstermeye çalıştığı sade hayatla ziynet eşyası çok farklı.

SON DAKİKA… FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış!

YAKALANMAMAK İÇİN TUŞLU TELEFON KULLANMIŞ

Ayrıca teröristin tuşlu telefon kullandığı belirlendi. İnternet ağıyla takip edilmemek için kullanmış. Telefon tedbiri de işe yaramamış görünüyor. Darbecilerle ilgili televizyonda bir haber izlediği bilgisi var, bir müddet önce.

SON DAKİKA… FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış!

Şüphelenip telefonunu aktif hale getirdiğinde teknik takibe düştüğü de gelen bilgiler arasında. 10 yıl da geçse 100 yıl da geçse Türkiye ve demokrasisini altını oymaya çalışanlarla ilgili mücadelemiz sürecek ve firarileri bu şekilde yakalayacağız.

#AFYONKARAHİSAR #TÜRKİYE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #RAMAZAN #MARMARİS #FETÖ

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