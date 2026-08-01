SON DAKİKA… FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış!
SON DAKİKA… Burkay Karatepe, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan 37 kişilik timin içindeydi! O ekibi taşıyan helikopteri kullanan Karatepe, darbe girişiminin başarısız olması sonucu sivil kıyafetle kaçarak izini kaybettirdi. 10 yıldır kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe’nin, bu sabah düzenlenen operasyonla Afyonkarahisar’da yakalandığı belirtildi. Nefes kesen operasyonla ilgili A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır çarpıcı bilgiler verdi. Buna göre FETÖ’cü hain, yıllarca başkasının kimliğiyle saklandı, tuşlu telefon kullandı ancak ailesiyle görüşmeye geldiği sırada güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. İşte detaylar…
SON DAKİKA… 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu timde yer alan firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe yakalandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, gece saatlerinde Afyonkarahisar'daki hücre evine düzenlenen operasyonda Burkay Karatepe, gözaltına alındı.
Burkay Karatepe'nin saklandığı evde yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın, sahte kimlikler, fotoğraflar, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu olmak üzere 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar ve dijital materyallerin bulunması dikkatlerden kaçmadı.
37 KİŞİLİK TİMİN SON FİRARİSİYDİ!
Peki 37 kişilik suikast timindeki son firari isim olan ve 10 yıl boyunca kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe nasıl yakalandı? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, nefes kesen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Almaçayır, operasyonun detaylarıyla ilgili şunları anlattı:
FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı bu sabah 37 kişilik timdeki son firari kişi yakalandığını açıkladı. Yeni bilgiler geldiğince kamuoyuna biz de aktaracağız. FETÖ'cü terörist 10 yıl boyunca hangi lokasyonlardaydı? Yurt dışında mı kaldı Türkiye'de mi saklandı inceleniyor. Türkiye'ye giriş çıkışlarda başka sahte bir kimlik mi kullandı araştırılıyor.
FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış! | Video