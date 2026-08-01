SON DAKİKA… FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe böyle yakalandı! İşte o operasyonun perde arkası: Yıllarca başkasının kimliğini kullanmış!

2019 VE 2024 YILLARINDA GBT'YE TAKILMIŞ!

Burada üzerinden çıkan kimlik oldukça önemli. Fotoğraf FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin fotoğrafı ancak altta başka bir şahsa ait bilgiler var. Bu kimliğin gerçek sahibi de gözaltına alındı. Söz konusu kimlik, 2019 ve 2024 tarihlerinde GBT kaydına takılmış ve sorgulama yapılmış. Ancak yakalanan kişi, kimliğin gerçek sahibi mi yoksa FETÖ'cü Burkay mı bu araştırılacak. Kimliğin gerçek sahibi o tarihlerde kayıt alınan noktalarda değilse, o tarihlerde FETÖ'cü hainin söz konusu kimlikle dolaştığı anlaşılacak.

Burkay Karatepe, sürekli bir görüntü değiştirme telaşına girmiş. Örneğin kimlikte gözlük var ancak yakalandığı sırada gözlük yok.