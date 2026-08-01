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  • SON DAKİKA | Mersin'de küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani Mehmet Erke tutuklandı! Acılı baba: Oğlumun omuriliğinde çatlak var

SON DAKİKA | Mersin'de küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani Mehmet Erke tutuklandı! Acılı baba: Oğlumun omuriliğinde çatlak var

Son dakika haberi: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akdeniz İlçesinde 11 yaşındaki bir çocuğun darp edilmesi hadisesine ilişkin başlatılan soruşturmada “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

SON DAKİKA | Mersin’de küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani Mehmet Erke tutuklandı! Acılı baba: Oğlumun omuriliğinde çatlak var
Bekir COŞKUN

Gelen son dakika haberine göre; Mersin'in Akdeniz ilçesinde markete sığınan 11 yaşındaki M.A.D.'yi feci şekilde darbeden şüpheli Mehmet Erke., sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren ve omuriliğinde çatlak ile beyninde ödem tespit edilen küçük çocuk "Onun sonsuza kadar hapis cezası almasını istiyorum" dedi.

Gözü yaşlı baba ise "Allah kimseyi böyle sınamasın, en ağır cezayı alsın" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

SON DAKİKA | Mersin’de küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani Mehmet Erke tutuklandı! Acılı baba: Oğlumun omuriliğinde çatlak var

TUTUKLANDI

Omuriliğinde çatlak ve aldığı darbelerden dolayı beyin ile deri arasında ödem gelişen küçük çocuk, "Bana bunu yapan kişinin en büyük cezayı almasını istiyorum" dedi. Gözaltına alınan şüpheli M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme suçundan' tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir markette tanımadığı bir kişi tarafından şiddete uğrayan 11 yaşındaki M.A.D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi altına alındı.

SON DAKİKA | Mersin’de küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani Mehmet Erke tutuklandı! Acılı baba: Oğlumun omuriliğinde çatlak var

Yaşadığı olayın tamamını değil bir kısmını hatırladığını belirten M.A.D, "Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım kaçarak 'deli adam geliyor' dedi. Marketteki ablalarda 'kaçın, kaçın' dediler. Arkadaşlarım kaçtı ben kaçamadım, köşede sıkıştım. Adam üzerime doğru gelerek beni yakaladı. Tekme, tokat yumruk atmaya başladı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. En büyük cezayı almasını istiyorum" dedi.

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SON DAKİKA | Mersin’de küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani Mehmet Erke tutuklandı! Acılı baba: Oğlumun omuriliğinde çatlak var

"OĞLUMUN OMURİLİĞİNDE ÇATLAK VAR"

Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D., oğluna bunu yapanın gerekli cezayı fazlasıyla almasını beklediğini belirterek, "Çocuğumun bir an önce iyileşmesini istiyorum. Oğlumun omuriliğinde çatlak var. Bir de aldığı darbelerden dolayı beyin ile deri arasında ödem gelişmiş" diye konuştu.

SON DAKİKA | Mersin’de küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani Mehmet Erke tutuklandı! Acılı baba: Oğlumun omuriliğinde çatlak var

"EN AĞIR CEZA VERİLMELİ"

Hiçbir insanın bir çocuğa bunu yapamayacağını ve hiçbir hakkı olmadığını belirten baba, "Çocuğumun dişi kırılmış, yanakları içerisinden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz, yapmayada hakkı yok. Allah hiçbir babayı çocuğuyla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Cezasını en ağır şekilde almasını istiyorum. Yaşanan dehşet olay başka bir kimsenin çocuğuna da olabilir. Onun için bu saldırgan gibi kişilerin en ağır ceza verilmesi gerekli" dedi.

Mersin'de markette çocuğu darbeden şüpheli gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği yeri belirleyen polis ekipleri, yaptığı çalışma ile kısa süre içerisinde tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Mersin’de küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani Mehmet Erke tutuklandı! Acılı baba: Oğlumun omuriliğinde çatlak var

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Mersin'de bir market içerisinde küçük çocuğun yaşı büyük bir şahıs tarafından öldüresiye darp edildiği olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs yakalanarak mevcutlu olarak adliyede hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır" denildi.

SON DAKİKA | Mersin’de küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani Mehmet Erke tutuklandı! Acılı baba: Oğlumun omuriliğinde çatlak var

Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Erke., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme suçundan' tutuklandı.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
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