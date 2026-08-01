SON DAKİKA | Mersin'de küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani Mehmet Erke tutuklandı! Acılı baba: Oğlumun omuriliğinde çatlak var
Son dakika haberi: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akdeniz İlçesinde 11 yaşındaki bir çocuğun darp edilmesi hadisesine ilişkin başlatılan soruşturmada “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Gelen son dakika haberine göre; Mersin'in Akdeniz ilçesinde markete sığınan 11 yaşındaki M.A.D.'yi feci şekilde darbeden şüpheli Mehmet Erke., sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren ve omuriliğinde çatlak ile beyninde ödem tespit edilen küçük çocuk "Onun sonsuza kadar hapis cezası almasını istiyorum" dedi.
Gözü yaşlı baba ise "Allah kimseyi böyle sınamasın, en ağır cezayı alsın" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
TUTUKLANDI
Omuriliğinde çatlak ve aldığı darbelerden dolayı beyin ile deri arasında ödem gelişen küçük çocuk, "Bana bunu yapan kişinin en büyük cezayı almasını istiyorum" dedi. Gözaltına alınan şüpheli M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme suçundan' tutuklandı.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir markette tanımadığı bir kişi tarafından şiddete uğrayan 11 yaşındaki M.A.D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi altına alındı.
Yaşadığı olayın tamamını değil bir kısmını hatırladığını belirten M.A.D, "Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım kaçarak 'deli adam geliyor' dedi. Marketteki ablalarda 'kaçın, kaçın' dediler. Arkadaşlarım kaçtı ben kaçamadım, köşede sıkıştım. Adam üzerime doğru gelerek beni yakaladı. Tekme, tokat yumruk atmaya başladı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. En büyük cezayı almasını istiyorum" dedi.