SON DAKİKA | Mersin'de küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani Mehmet Erke tutuklandı! Acılı baba: Oğlumun omuriliğinde çatlak var

Gözü yaşlı baba ise "Allah kimseyi böyle sınamasın, en ağır cezayı alsın" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Gelen son dakika haberine göre; Mersin'in Akdeniz ilçesinde markete sığınan 11 yaşındaki M.A.D.'yi feci şekilde darbeden şüpheli Mehmet Erke., sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren ve omuriliğinde çatlak ile beyninde ödem tespit edilen küçük çocuk "Onun sonsuza kadar hapis cezası almasını istiyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Omuriliğinde çatlak ve aldığı darbelerden dolayı beyin ile deri arasında ödem gelişen küçük çocuk, "Bana bunu yapan kişinin en büyük cezayı almasını istiyorum" dedi. Gözaltına alınan şüpheli M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme suçundan' tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir markette tanımadığı bir kişi tarafından şiddete uğrayan 11 yaşındaki M.A.D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi altına alındı.