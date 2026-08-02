ABD Başkanı Donald Trump duyurdu! İran'la Hürmüz konusunda anlaşma sağlandı

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını belirterek, "Nükleer silahsızlanma konusunda da bir anlaşma yapılacak. İran ile yeni görüşmeler pazartesi öğleden sonra başlayacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump duyurdu! İran’la Hürmüz konusunda anlaşma sağlandı

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

HÜRMÜZ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

İran'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma sağladıklarını belirten Trump, nükleer silahsızlanma konusunda da bir anlaşma yapılacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump duyurdu! İran’la Hürmüz konusunda anlaşma sağlandı

Trump, "İran ile yeni görüşmeler pazartesi öğleden sonra başlayacak." dedi.

"HÜRMÜZ'ÜN STATÜSÜ SAVAŞ ÖNCESİ DÖNEMDEKİ GİBİ OLMAYACAK"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump duyurdu! İran’la Hürmüz konusunda anlaşma sağlandı

Bekayi, ülkesinin, ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğine atıf yaparak, "ABD'liler eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar." ifadesini kullanmıştı.

İran'dan Umman ve Hürmüz Boğazı açıklaması: Müzakerelerde son aşamadayız

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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