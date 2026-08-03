Bakan Çiftçi'den Başkan Erdoğan'a yönelik eleştiriye kınama mesajı: "Demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan eleştiriye sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan'ın vesayet odaklarına, dayatmalara ve millet iradesini tahakküm altına almak isteyen yapılara karşı daima dimdik durduğunu belirten Bakan Çiftçi, paylaşımında, "Demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz. Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, yakışıksız ve hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiriye ilişkin, "Milletimizin hür iradesiyle defalarca göreve gelen bir lideri, demokrasinin askıya alındığı karanlık dönemlerin aktörleriyle aynı bağlamda anmaya kalkışmak, tarihi gerçekleri çarpıtmanın ötesinde, aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır" ifadesini kullandı.
"DEMOKRATİK MEŞRUTİYETİ KARANLIK BENZETMELERLE GÖLGELEYEMEZSİNİZ"
Başkan Erdoğan'ın vesayet odaklarına, dayatmalara ve millet iradesini tahakküm altına almak isteyen yapılara karşı daima dimdik durduğunu belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şöyle devam etti: "Demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siyasi hayatı boyunca girdiği her mücadelede gücünü yalnızca milletimizden almış; sandığın meşruiyetiyle, eserleriyle ve Türkiye'ye adanmış hizmetleriyle yürümüştür."
"MAZLUMLARIN SESİ MAĞDURLARIN UMUDU"
"Onun güçlü ve dirayetli liderliğinde Türkiye; kendi kararlarını kendisi veren, milli menfaatlerinden taviz vermeyen, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen kudretli bir devlet haline gelmiştir" diyen Bakan Çiftçi, "Mazlumların sesi, mağdurların umudu olan Muhterem Cumhurbaşkanımız; milletimizle omuz omuza vererek önümüze çıkarılan nice engeli aşmış, Türkiye'nin istikametini bağımsızlık, kalkınma ve güçlü gelecek hedefleri doğrultusunda belirlemiştir. Eleştiri demokrasinin gereğidir. Ancak demokratik seçimlerle görev yapan bir lideri diktatörlerle kıyaslamak, insan ömrü üzerinden siyasi hesap kurmak ve milletimizin tercihlerini itibarsızlaştırmaya çalışmak; ne vicdana ne izana ne de insanlık adabına sığar" ifadelerini kullandı.