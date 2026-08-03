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Bakanlar Işıkhan ve Çiftçi'den 'valilik' görüşmesi: 81 ilde 30 bin kontenjan müjdesi!

Bakanlar Işıkhan ve Çiftçi'den 'valilik' görüşmesi: 81 ilde 30 bin kontenjan müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmelerimiz neticesinde Toplum Yararına Programımız çerçevesinde 81 ilimizin valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edeceğiz" dedi. Bakan Çiftçi ise görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kamu hizmetlerine destek sağlayan Toplum Yararına Programları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 18:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını güçlendirmek için attığımız adımları ve geleceğe yönelik işbirliği konularını istişare ettik. Görüşmelerimiz neticesinde Toplum Yararına Programımız çerçevesinde 81 ilimizin valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edeceğiz. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ve ilgili valiliklerimize katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLARI GÖRÜŞTÜK" Bakan Çiftçi ise görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek, Bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları görüştük. Kamu hizmetlerine destek sağlayan Toplum Yararına Programları değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.