Gözler mecliste! Terörsüz Türkiye sürecinde kritik haftaya girildi: İşte çerçeve yasadaki kırmızı çizgiler!
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Yaklaşık iki yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Teklifte, suça karışmamış örgüt üyeleri ile yalnızca örgüt üyeliğinden hüküm giyen kişilere yönelik denetimli serbestlik ve toplumsal uyum mekanizmalarının oluşturulması öngörülüyor. İşte detaylar…
Ekim 2024'te başlatılan süreçte kritik bir dönemece girilirken, yasa teklifi öncesinde siyasi partiler arasında temas trafiği de hız kazanacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek teklifin detaylarını değerlendirmesi bekleniyor. Hazırlanan düzenlemeye göre; herhangi bir suça karışmamış, yalnızca örgüt üyeliğinden hüküm almış ya da yurt dışında bulunup silahlı eylemlere katılmamış örgüt mensupları için denetimli serbestlik ve toplumsal uyum süreçleri işletilecek. Sürecin hem hukuki hem de sosyal boyutunun birlikte yürütülmesi hedefleniyor.
KRİTİK DÖNEME GİRİLDİ
A Haber Muhabiri Şener Çetin "Ekim 2024'te başlayan ve yaklaşık iki yıldır süren kademeli ve hassas çalışmanın meyvelerini yavaş yavaş almaya başlayacağız. Terörsüz Türkiye noktasında yasal düzenleme önemliydi ve artık kritik bir haftaya girildi." ifadelerini kullandı. Sürecin meclis ayağına dikkat çeken Çetin, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yasa teklifinin inşallah önümüzdeki hafta ortak bir teklifle Meclis'e geleceğini duyurmuştu." sözleriyle takvimi aktardı.
SİYASİ TEMASLAR ARTACAK
Çetin, "AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Terörsüz Türkiye yasa teklifi kapsamında CHP, Yeni Parti ve Yeniyol Partisi temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor." diyerek siyasi temasların başlayacağını belirtti.