Gözler mecliste! Terörsüz Türkiye sürecinde kritik haftaya girildi: İşte çerçeve yasadaki kırmızı çizgiler!

Ekim 2024'te başlatılan süreçte kritik bir dönemece girilirken, yasa teklifi öncesinde siyasi partiler arasında temas trafiği de hız kazanacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek teklifin detaylarını değerlendirmesi bekleniyor. Hazırlanan düzenlemeye göre; herhangi bir suça karışmamış, yalnızca örgüt üyeliğinden hüküm almış ya da yurt dışında bulunup silahlı eylemlere katılmamış örgüt mensupları için denetimli serbestlik ve toplumsal uyum süreçleri işletilecek. Sürecin hem hukuki hem de sosyal boyutunun birlikte yürütülmesi hedefleniyor.