İçişleri Bakanlığı: Maskeleri düşmüştür

İçişleri Bakanlığı, Afyonkarahisar'da aynı sokaktaki iki ayrı hücre evinin ardından şüphelinin üçüncü bir adrese geçmesi üzerine operasyon başlattı. Açıklamada firari Burkay Karatepe'nin hücre evinde yakalandığı belirtildi. Elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücre evindeki aramalarda 6.445.000 TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi. Ayrıca Afyonkarahisar'da bir otelde yapılan toplantıda katılımcılar arasında sahte kayıt yaptırdığı ve bereyle yüzünü gizlediği belirlenen bir şüphelinin tespit edildiği belirtilen açıklamada "Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir; devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir" ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise "Bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir. Adım adım takip edilen hainin, kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin 0.34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, ininde uyuşturucu bulunmuştur. Bu mankurt zihniyetin temsilcisinin; zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır. Yıllar geçse de isimler değişse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, firari Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MİT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu. MİT'in yüz tanıma sistemi sayesinde kent merkezinde Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişi, yüzde 77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Karatepe olduğu belirlenince yakın takibe alındı. Darbe girişiminden bu yana firari olan terörist Karatepe, yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin yüzde 65 ile yüzde 83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti. Teknik takiple saklandığı hücre evi de ortaya çıkarılan FETÖ'cü Karatepe, ortak operasyonla yakalandı. Öte yandan Karatepe ile birlikte gözaltına alınan Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.