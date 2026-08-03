MKE’den Bakan Çiftçi’ye önemli sunum

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek şirketin yürüttüğü çalışmalar ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede MKE'nin yatırım projeleri, üretim faaliyetleri ve kurumsal vizyonu detaylı şekilde ele alınırken, savunma sanayisinde sürdürülen yatırımların Türkiye'nin üretim gücüne sağlayacağı katkılar da değerlendirildi. Ziyaretin, MKE'nin stratejik projeleri ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önemli bir temas olduğu ifade edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör