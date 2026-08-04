SON DAKİKA… Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Generaller, amiraller ve albayların görev süreleri belli olacak

Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, ilk kez yer alacak. YAŞ toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları masada olacak. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek.

GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişikliklerinin de değerlendirilmesi bekleniyor. YAŞ kararları Başkan Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin uzatılması bekleniyor.

Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen korgeneral rütbesinde bulunan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu da YAŞ toplantısında değerlendirilecek. Yüksek Askeri Şura kararları, Başkan Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak