Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan "Yeşil Vatan" için çağrı!

Meteorolojik verileri işaret eden Bakan Yumaklı; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'da şiddetli rüzgarın kıyı bölgelerinde yangın riskini tetikleyecek seviyede esmesi beklendiğini ifade etti.

Yangınların önlenmesi amacıyla vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Bakan Yumaklı şunları kaydetti:

Lütfen bu süreçte, Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim.

Yeşil Vatanımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir. Devletimizin tüm imkânları ve orman kahramanlarımızın fedakâr mücadelesi kararlılıkla sürerken; bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör