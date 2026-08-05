Örgütlü yapıları dağıtacağız
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Güvenlik Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Organize suç örgütleriyle mücadelenin çok yönlü ve proaktif bir anlayışla sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, temel hedeflerinin suç örgütlerini henüz yapılanma aşamasındayken tespit ederek insan kaynağı ve finansal yapılarını etkisiz hale getirmek olduğunu söyledi. Bu mücadelede kararlılığın süreceğini kaydeden Çiftçi, "Suçun kaynağına inecek, örgütlü yapıları dağıtacak, huzur ve güven iklimimizi daima güçlü tutacağız" dedi.