SON DAKİKA: Etimesgut soruşturmasında yeni gelişme! Beşikçioğlu’nun yardımcısı Kerimoğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Yardımcısı ve FADO adlı mekanın işletmecisi Mutlu Kerimoğlu’nun “kokain” testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Yardımcısı ve FADO adlı mekanın işletmecisi Mutlu Kerimoğlu'nun "kokain" testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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