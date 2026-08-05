Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir

Devlet Bahçeli çerçeve yasaya ilişkin olarak, "Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik adımlar kararlılıkla atılırken, MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar geldi. Devlet Bahçeli, "Attığımız bu imzayla 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir." ifadelerini kullandı.

MHP lideri, sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ EVİNE, AHMETLER GÖREVİNE, ÖCALAN UMUT HAKKINA KAVUŞMALIDIR"

Bahçeli, "Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün; kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne imza attı.