Bakan Alparslan Bayraktar'dan A Haber'de önemli açıklamalar: Türkiye artık enerji merkezi haline geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de ekranlarında yayınlanan "Arka Plan Özel" programında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin artık enerji merkezi haline geldiğini belirten Bakan Bayraktar, 2028'de 16 milyon haneye milli gaz verilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Programın açılışında enerji diplomasisindeki hareketliliğe dikkat çeken Gazeteci Banu El, "Son 10 gündür hep Irak'ı merkeze alan gündem başlıklarıyla ve enerji başlığıyla birlikte bir gündemi tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bunun biraz detaylarına inerek başlayalım istiyorum. 1 Ağustos'ta Irak ve Türkiye arasında ham petrol boru hatlarının kullanımını artırmak mı diyelim, etkin kullanımını sağlamak mı diyelim, bu bağlamda bir anlaşmaya imza attınız. Nedir detaylar, ne beklemeli bu anlaşmadan, ne umuyoruz?" sorusunu yöneltti.
"HÜRMÜZ ODAKLI YAŞANAN KRİZ IRAK'I ÖNE ÇIKARDI"
Irak'ın son dönemde neden kritik bir aktör haline geldiğini açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Aslında Irak'ı bu kadar, özellikle bu son dönemde öne çıkmasının arkasında birkaç sebep var. Bunlardan bir tanesi tabii aslında Hürmüz odaklı yaşanan dünyadaki kriz. Bu özellikle dünya petrol piyasaları için Hürmüz'ün kapalı olması, bir kapanıp bir açılması ve dünyada petrol arzında sıkıntı olması biraz daha özellikle petrol ihraç eden ülkeler, petrolün farklı güzergahlardan dünya piyasalarına gitmesiyle alakalı ana gündem maddelerini oluşturmaya başladı." ifadelerini kullandı.
"IRAK GÜNDE YAKLAŞIK 4 MİLYON VARİL PETROL ÜRETEN BİR ÜLKE"
Irak'ın üretim kapasitesine ve lojistik zorluklarına değinen Bakan Bayraktar, "Bunlardan biri de Irak; Irak dünyada da çok önemli bir petrol üreticisi, ihracatçısı. Günde yaklaşık 4 milyon varil petrol üreten bir ülke. Ama tek çıkış noktası bir anlamda Hürmüz üzerine yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla şimdi Türkiye üzerinden Irak petrolünün dünya piyasalarına, Türkiye'ye ve dünya piyasalarına gitmesi açıkçası küresel anlamda konuşulan konulardan biri. Bu nedenle Irak konusu önemli." dedi.
"IRAK'LA BİZİM GELİŞTİREBİLECEĞİMİZ PROJELERİN MASAYA KONULDUĞU BİR SÜREÇ YAŞADIK"
İki ülke arasındaki üst düzey temasların somut projelere dönüştüğünü belirten Bakan Bayraktar, "Irak'ta yeni bir hükümet var, yeni bir Başbakan var ve Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti oldu biliyorsunuz geçtiğimiz günler içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler ve burada Irak'la bizim geliştirebileceğimiz projelerin masaya konulduğu, bazılarının anlaşmaya döndüğü bir süreç yaşadık. Onun için Irak çok sıcak bir gündem oldu açıkçası." sözleriyle sürecin siyasi zeminini aktardı.
"50 YILLIK GEÇMİŞİ OLAN ÖNEMLİ BİR TEDARİK NOKTASI"
Türkiye'nin Kerkük petrolü ile olan tarihsel bağının yeniden canlanmasının önemine vurgu yapan Banu El, "Şimdi bir de Kerkük başlığı var. Ülkemizde pek çok insanı çok heyecanlandırmıştır Türkiye'nin yeniden Kerkük'e dönüyor olması." değerlendirmesinde bulundu.
Bunun üzerine projenin teknik ve tarihi derinliğini anlatan Bakan Alparslan Bayraktar, "Irak-Türkiye boru hattı aslında 1970'lerden gelen ve esasında işin özünde Kerkük petrollerinin Türkiye'ye ve hatta Türkiye'deki rafinerilere gelmesini sağlamak üzere tasarlanmış bir boru hattı. Aslına baktığınız zaman 50 yıllık geçmişi olan önemli bir tedarik noktası bizim için. Hatta Ceyhan'dan Kırıkkale'deki rafinerimize kadar bir petrol boru hattımız var burada. Irak-Türkiye boru hattının Silopi-Ceyhan arasındaki kısmı ve 70'lerde yapılan bu tasarımlar çok doğru bir dizayn ve tasarım." açıklamasını yaparak Türkiye'nin enerji altyapısının gücüne işaret etti.