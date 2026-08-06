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Bakan Alparslan Bayraktar'dan A Haber'de önemli açıklamalar: Türkiye artık enerji merkezi haline geldi

Bakan Alparslan Bayraktar'dan A Haber'de önemli açıklamalar: Türkiye artık enerji merkezi haline geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de ekranlarında yayınlanan "Arka Plan Özel" programında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin artık enerji merkezi haline geldiğini belirten Bakan Bayraktar, 2028'de 16 milyon haneye milli gaz verilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 20:44 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2026 22:47

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Programın açılışında enerji diplomasisindeki hareketliliğe dikkat çeken Gazeteci Banu El, "Son 10 gündür hep Irak'ı merkeze alan gündem başlıklarıyla ve enerji başlığıyla birlikte bir gündemi tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bunun biraz detaylarına inerek başlayalım istiyorum. 1 Ağustos'ta Irak ve Türkiye arasında ham petrol boru hatlarının kullanımını artırmak mı diyelim, etkin kullanımını sağlamak mı diyelim, bu bağlamda bir anlaşmaya imza attınız. Nedir detaylar, ne beklemeli bu anlaşmadan, ne umuyoruz?" sorusunu yöneltti.

"HÜRMÜZ ODAKLI YAŞANAN KRİZ IRAK'I ÖNE ÇIKARDI" Irak'ın son dönemde neden kritik bir aktör haline geldiğini açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Aslında Irak'ı bu kadar, özellikle bu son dönemde öne çıkmasının arkasında birkaç sebep var. Bunlardan bir tanesi tabii aslında Hürmüz odaklı yaşanan dünyadaki kriz. Bu özellikle dünya petrol piyasaları için Hürmüz'ün kapalı olması, bir kapanıp bir açılması ve dünyada petrol arzında sıkıntı olması biraz daha özellikle petrol ihraç eden ülkeler, petrolün farklı güzergahlardan dünya piyasalarına gitmesiyle alakalı ana gündem maddelerini oluşturmaya başladı." ifadelerini kullandı. "IRAK GÜNDE YAKLAŞIK 4 MİLYON VARİL PETROL ÜRETEN BİR ÜLKE" Irak'ın üretim kapasitesine ve lojistik zorluklarına değinen Bakan Bayraktar, "Bunlardan biri de Irak; Irak dünyada da çok önemli bir petrol üreticisi, ihracatçısı. Günde yaklaşık 4 milyon varil petrol üreten bir ülke. Ama tek çıkış noktası bir anlamda Hürmüz üzerine yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla şimdi Türkiye üzerinden Irak petrolünün dünya piyasalarına, Türkiye'ye ve dünya piyasalarına gitmesi açıkçası küresel anlamda konuşulan konulardan biri. Bu nedenle Irak konusu önemli." dedi.