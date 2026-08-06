Rol model suç işlerse çocuk da işler

TBMM Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu'nda cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklara ilişkin çarpıcı araştırma raporu sonuçları açıklandı. Ebeveynler başta olmak üzere büyüklere ders niteliğindeki tespitlerin başında, "Kısa yoldan zengin olma anlayışından vazgeçilsin" çağrısı geldi. Hükümlü ve tutuklu çocukların yüzde 94'ü "yardımseverlik ve fedakârlık duygularının geliştirilmesini", yüzde 93'ü "acıma ve merhamet duygularının güçlendirilmesini", yüzde 92'si "dürüstlüğün ve verilen sözün tutulmasının özendirilmesini", yüzde 91'i "başkalarının hakkına saygının öğretilmesini", yüzde 84'ü ise "kısa yoldan zengin olma anlayışından vazgeçilmesini" istedi.

TBMM Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, suça karışan çocukların yüzde 42'sinin örnek aldığı kişilerin şiddet davranışlarına tanık olmalarının, suç işlemelerinde etkili olduğunu açıkladı.

TEKRAR SUÇ İŞLİYORLAR

Kamu Denetçiliği Kurumu Denetçisi Fatma Benli Yalçın ise "Gerçekten çığ geliyor" uyarısında bulundu. Yalçın, "2025 yılında savcılıkların açtığı, tekil suça sürüklenen çocuk sayısı 330 bin 496; asıl alarm verici olan sayı bu. Diğer çocukların karıştığı suçların sayısı sadece bir senede 683 bin 823; bu çok ciddi bir rakam. Çocukların cezaevine girdiklerinde, çıktıktan iki üç sene sonra tekrar girme oranları yaklaşık yüzde 80; tekrar suç işleme oranları çok yüksek" dedi.