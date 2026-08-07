Haluk Görgün duyurdu: 185 ülkeye 10 milyar dolar ihracat! Savunma sanayinde yerlilik oranı artıyor...

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın bir çatı kuruluşu olduğunu belirterek, "Yani hepinizin bildiği ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi bugün ülkemizin gurur kaynağı olan ülkemizin milli savunmasında, terörle mücadelede iç ve dış savunmasında gösterdiği performansa üretmiş oldukları ürünlerle gurur kaynağı olan bütün bu vakıf şirketlerinin çatı kuruluşu. Ben deniz de orada üye olarak sayın hocamıza yardımcı oluyoruz diğer arkadaşlarımızla beraber. Tabii bir vakıf kuruluşu olması hasebiyle ilk kuruluşundan itibaren vatandaşların bağışları ve destekleriyle bu noktalara gelmiş olan bir ekosistem var. Çok büyük emek var burada. Bu emeğin başında da sayın Cumhurbaşkanımız var. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tamamı var. Hem muvazzaf görev yapan subay astsubaylarımız, hem emekli olanlar, büyük Türk Milleti var. Dolayısıyla böyle bir yapıda Erzurum'da bir bölge teşkilatının kurulacak olması da çok güzel bir hizmet olacak inşallah" diye konuştu.

'20 İL BAĞLI OLACAK'

TSKGV'yle ilgili bilgi veren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, şunları söyledi:

"Gerek mütevelli heyeti, gerek yönetim kurulu hem hayatları hem bulundukları çalışmalar geçmişte yaptıkları faaliyetler dikkat edildiği üzere vatan aşkıyla vakıf bilinciyle hakikaten çok kıymetli çalışmalar yapmış insanlar. Sayın İçişleri Bakanımızın böyle bir temsilciliğin bu bölgeye Erzurum'a yakışacağına dair bizden bir talebi oldu. Biz de yönetim kurulunda hiç tereddüt etmeden mütevelli heyetine sunduk ve mütevelli heyeti başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla da hızlı bir şekilde bölge temsilciliği kuruldu. 20 il bu bölgeye bağlı. O kadar doğru bir seçim olduğu hem geçmişimizdeki kıymetli milli mücadelemizdeki sembolik pozisyonu hem de kurulduktan sonrası bağışçıların ilgisi ve bölge faaliyetlerinde çok hızlı bir şekilde ilerleme katetmesi vesilesiyle bugüne kadar olan faaliyetleriyle doğru bir kararın olduğunu bizlere göstermiş oldu. İnşallah bölge temsilciliğimiz, vakfımızı en iyisiyle temsil etmeye devam ederek bağışçılarımızı, milletimizi, savunma sanayimizi ve milli bağımsızlığımızı, teknolojik bağımsızlığımızı ve devamında ekonomik bağımsızlığımıza giden yolda birçok çalışmayı, birçok programı, birçok projeyi yönetmek üzere farklı sorumluluklar da alacaktır. Buna sonuna kadar inanıyoruz."