Son dakika | AHBAP yönetimine Kayyum atandı: Derneğin tüm faaliyetleri durduruldu
Son dakika haberi: AHBAP Derneğinin yönetimine Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Kayyum atandı. Derneğim tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanarak İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanamede, amacı kanuna ve ahlaka aykırı hale gelen Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinin ivedi olarak durdurulması ve derneğin feshine karar verilmesi talep edildi. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce konuya ilişkin ara karar açıklandı.
DERNEĞİN TÜM FAALİYETLERİNİN DURDURULMASINA VE YÖNETİM KAYYIMI ATANMASINA HÜKMEDİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, davalı Ahbap Derneği'nin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına hükmetti. Ayrıca, dernek iş ve işlemlerinin yürütülmesi, dernek malvarlığı ile taşınır/taşınmaz haklarının muhafazası ve durdurma sürecindeki resmi süreçlerin takibi amacıyla daha önce malvarlıklarının yönetimi için kayyım olarak atanan heyetin derneğe 'yönetim kayyımı' olarak atanmasına karar verildi.
DERNEK BİNASININ MÜHÜRLENMESİ VE DİĞER İŞLEMLER İÇİN YAZI YAZILMASINA KARAR VERİLDİ
Dernek faaliyetlerinin tedbiren durdurulması kararının infazı, dernek binasının ve eklentilerinin mühürlenerek fiziki faaliyetlerinin önlenmesi, dernekler kütüğüne gerekli şerhin işlenmesi ile atanan yönetim kayyımının dernek yönetimine fiilen ve tesliminin sağlanması amacıyla İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'ne yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, kararın dernekler kütüğüne tescili ve ilanı için İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne bildirilmesine karar verdi.