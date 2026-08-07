Son dakika | AHBAP yönetimine Kayyum atandı: Derneğin tüm faaliyetleri durduruldu

DERNEĞİN TÜM FAALİYETLERİNİN DURDURULMASINA VE YÖNETİM KAYYIMI ATANMASINA HÜKMEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, davalı Ahbap Derneği'nin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına hükmetti. Ayrıca, dernek iş ve işlemlerinin yürütülmesi, dernek malvarlığı ile taşınır/taşınmaz haklarının muhafazası ve durdurma sürecindeki resmi süreçlerin takibi amacıyla daha önce malvarlıklarının yönetimi için kayyım olarak atanan heyetin derneğe 'yönetim kayyımı' olarak atanmasına karar verildi.