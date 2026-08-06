Trend Galeri Trend Yaşam Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında bağış trafiği mercek altına alındı. MASAK kayıtlarına göre deprem felaketinin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli, Beyazıt Öztürk, Afra Saraçoğlu ve çok sayıda ünlü ismin AHBAP'a toplamda 14 milyonun üzerinde bağış yaptığı tespit edildi. Savcılık, gönderilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını ve bağışların akıbetini tüm yönleriyle araştırıyor.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 06.08.2026 12:07 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 13:22
Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturma kapsamında 2023 yılı ve sonrasında AHBAP Derneği hesaplarına sanat ve medya dünyasından isimlerin yaptığı bağışlar tek tek incelendi.B

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

MASAK raporunda depremzedelere yardım amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen bağışların, sonraki aşamalarda hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı soruşturma kapsamında mercek altına alındı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

BEŞ İSİMDEN BİRER MİLYON LİRA

MASAK kayıtlarına göre şarkıcı Ajda Pekkan, oyuncu Barış Arduç, oyuncu Ebru Şahin, şarkıcılar Tarkan ve Sibel Can AHBAP Derneğine birer milyon lira gönderdi. Oyuncu Tolga Çevik'in yaptığı ödemenin ise 997 bin 650 lira olduğu belirlendi. Böylece yalnızca bu altı isimden dernek hesaplarına yaklaşık 6 milyon lira aktarıldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

OYUNCULAR VE ŞARKICILARDAN YÜKSEK TUTARLI BAĞIŞLAR

Hazırlanan rapora göre oyuncu ve yönetmen Ali Atay, AHBAP'a 562 bin 386 lira bağışladı. Şarkıcı Ebru Gündeş, şef ve televizyon programcısı Somer Sivrioğlu ile sanatçı Genco Erkal'ın ayrı ayrı 500 bin lira gönderdiği tespit edildi. Halit Ergenç'in iki ayrı işlemle toplam 400 bin lira bağış yaptığı kayıtlara geçti. Komedyen Hasan Can Kaya'nın yaptığı ödemenin ise 320 bin lira olduğu belirtildi. Genco Erkal tarafından gerçekleştirilen transferin açıklamasında "Hatay'a okul yapımı için bağış", Somer Sivrioğlu'nun transferinde ise "Somer Sivrioğlu ve Sydneyli dostlar" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Belirli bir proje veya amaç belirtilerek gönderilen bu paraların, işlem açıklamalarına uygun alanlarda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılacak.

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

Fenomen Danla Bilic ile oyuncu Can Yaman'ın ayrı ayrı 250 bin lira bağışladığı görüldü. Oyuncular Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin, Engin Akyürek ve Beyazıt Öztürk adına yapılan bağışların kişi başı 200 bin lira olduğu bildirildi. Serap Engin tarafından gerçekleştirilen 200 bin liralık transferin açıklamasında ise "Ferzan Özpetek" ifadesinin bulunduğu belirlendi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

AJDA PEKKAN

DEPREMZEDELERE YARDIM ETME AMACIYLA…

Oyuncular Melis Sezen, Hazal Kaya, şarkıcı İrem Derici, senarist ve oyuncu Gülse Birsel ile oyuncu Burak Deniz'in derneğe ayrı ayrı 150 bin lira gönderdiği belirlendi.Oyuncular Salih Bademci, Emir Ersoy, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu, Elçin Sangu şarkıcı Gökhan Tepe'nin 100'er bin liralık bağış yaptığı kayıtlara yansıdı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

KIVANÇ TATLITUĞ

Mali kayıtlar, sanat ve medya dünyasından gelen transferlerin büyük bölümünün deprem felaketinin hemen ardından yapıldığını gösterdi. İşlem tarihleri ve açıklamaları, bağışçıların depremzedelere yardım etme iradesiyle hareket ettiklerine işaret etti.

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

HALİT ERGENÇ

BAĞIŞLARIN AKIBETİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın temel başlıklarından birini, 14 milyonun üzerinde toplanan bağışların hangi amaçlarla ve hangi kişi ya da şirketlere aktarıldığı oluşturuyor. Bağışların muhasebe kayıtlarına eksiksiz işlenip işlenmediği, bağışçılar adına makbuz düzenlenip düzenlenmediği ve paraların belirtilen yardım faaliyetlerinde kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek.Şirket veya üçüncü kişiler adına kayıtlı hesaplardan yapılan transferlerin gerçek bağışçılarla bağlantıları da araştırılacak.

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

TARKAN- 1 MİLYON TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

MELİS SEZEN- 150.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

HAZAL KAYA- 150.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

GÜLSE BİRSEL- 150.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

AFRA SARAÇOĞLU- 200.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

TOLGA ÇEVİK- 997 bin 650 lira

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

ALİ ATAY- 562 bin 386 lira

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

EBRU GÜNDEŞ- 500.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

SOMER SİVRİOĞLU- 500.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

GENCO ERKAL- 500.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

HASAN CAN KAYA- 320.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

DANLA BİLİÇ- 250.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

CAN YAMAN- 250.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

İREM DERİCİ- 150.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

BİNNUR KAYA- 200.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

ARAS BULUT İYNEMLİ- 200.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

İBRAHİM BÜYÜKAK- 200.000 TL