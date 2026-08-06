Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

OYUNCULAR VE ŞARKICILARDAN YÜKSEK TUTARLI BAĞIŞLAR

Hazırlanan rapora göre oyuncu ve yönetmen Ali Atay, AHBAP'a 562 bin 386 lira bağışladı. Şarkıcı Ebru Gündeş, şef ve televizyon programcısı Somer Sivrioğlu ile sanatçı Genco Erkal'ın ayrı ayrı 500 bin lira gönderdiği tespit edildi. Halit Ergenç'in iki ayrı işlemle toplam 400 bin lira bağış yaptığı kayıtlara geçti. Komedyen Hasan Can Kaya'nın yaptığı ödemenin ise 320 bin lira olduğu belirtildi. Genco Erkal tarafından gerçekleştirilen transferin açıklamasında "Hatay'a okul yapımı için bağış", Somer Sivrioğlu'nun transferinde ise "Somer Sivrioğlu ve Sydneyli dostlar" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Belirli bir proje veya amaç belirtilerek gönderilen bu paraların, işlem açıklamalarına uygun alanlarda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılacak.