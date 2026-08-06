Kıvanç Tatlıtuğ, Ajda Pekkan, Halit Ergenç, Hazal Kaya... Ünlülerden AHBAP’a 14 milyonluk destek: MASAK tek tek inceledi!

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında bağış trafiği mercek altına alındı. MASAK kayıtlarına göre deprem felaketinin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli, Beyazıt Öztürk, Afra Saraçoğlu ve çok sayıda ünlü ismin AHBAP'a toplamda 14 milyonun üzerinde bağış yaptığı tespit edildi. Savcılık, gönderilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını ve bağışların akıbetini tüm yönleriyle araştırıyor.