Bazen bir metroda, bazen yoğun mesai arasında kısa bir yürüyüşte… Halktan hiç kopmadan halk için çalışan bir bakan. Türkiye'nin dört bir yanındaki yollarda onun emeği, mesaisi var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bir günü acaba nasıl geçiyor? A Haber ekibi, Bakan Uraloğlu'nun bir gününe eşlik etti.

Bakan Uraloğlu'nun yoğun mesaisi! A Haber ekibi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın bir gününe eşlik etti

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör